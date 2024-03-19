سجلت جامعة الكويت، من خلال مكتب براءات الاختراع وحقوق الملكية الفكرية التابع لمكتب نائب مدير الجامعة للأبحاث، براءة اختراع بعنوان «نظام حفظ الأمتعة» من مكتب الولايات المتحدة لبراءات الاختراع والعلامات التجارية بقيادة د.عبدالله العازمي عضو هيئة التدريس بكلية الهندسة والبترول ـ قسم الهندسة الكهربائية مع مجموعة من طالباته وهن: بتول عبدالحميد صالح وبدور فالح المطيري وفاطمة مبارك محمد.



وبهذه المناسبة، قام مكتب براءات الاختراع في جامعة الكويت بتكريم د.عبدالله العازمي مع طالباته تحت رعاية وحضور مدير جامعة الكويت بالإنابة د.مشاري الحربي.



وحول الاختراع الذي يعكس الإبداع الطلابي، قامت الطالبات بابتكار طريقة لاستلام الحقائب من المطار توفر الوقت والجهد خصوصا بعد عناء رحلة السفر، حيث يمتاز النظام الجديد بالأمان من خلال تجنب العوائق المتعلقة بفقدان الحقائب أو سرقتها بسهولة في المطارات.



وقد تم تصميم Secure Baggage Claim System لتسهيل وتسريع عملية استلام الحقائب في المطار، حيث يقوم النظام بتخزينها في جهاز عمودي ليبقيها آمنة من الاختلاط والسرقة فيتمكن المسافر من خلالها من استلام جميع أمتعته في نفس الوقت بمجرد مسح البطاقة، وتتم تلك العملية من خلال عدة مراحل: الأولى مرحلة التحميل التي تتكون من حركة الحقائب وIR Sensor الذي يعمل على تحريك الحقيبة عندما يستشعر وجودها حتى ينقلها إلى مرحلة التخزين التي يتم من خلالها فرز الحقائب على حسب ملكيتها، والثانية مرحلة التخزين، حيث يتم تخزين الحقائب لنفس المسافر أو العائلة في نفس الحجرة، وتتم هذه العملية باستخدام RFID reader وRFID tags، والثالثة مرحلة استلام الحقائب، فعند وصول المسافر ومسح البطاقة ستصل الحجرة التابعة له إلى مكان الاستلام ليتمكن من استلام حقائبه.



في هذا الصدد، قال مدير جامعة الكويت بالإنابة د.مشاري الحربي «إن هذه الاختراعات تسعد الأنفس وتفتخر بها جامعة الكويت لما لها من تأثير على تصنيف جامعة الكويت، وهي دليل على جودة التعليم بجامعة الكويت وعلى حرص أعضاء هيئة التدريس على رفع اسم جامعة الكويت في المحافل الدولية ومن العرفان من جامعة الكويت أن نتشرف بتكريمكم»، متطلعا إلى تطبيق هذا الاختراع على أرض الواقع حتى يحقق الأهداف المرجوة.



وأكد على أهمية تمكين الطلبة والطالبات من تطوير قدراتهم الإبداعية، مشيرا إلى دور الجامعة ممثلا بقطاع الأبحاث في توفير الدعم للمبدعين وتسهيل عملية الحصول على براءات اختراع مسجلة مع تحفيزهم على التميز العلمي في الجامعة.



بدوره، أكد القائم بأعمال نائب مدير الجامعة للأبحاث د.عثمان الخضر أهمية المؤسسات البحثية كداعم حيوي للطلاب، لافتا إلى أن قطاع الأبحاث يلعب دورا رئيسا في تشجيع الطلاب على تقييم براءات الاختراع وتعزيز روح الإبداع لديهم، مشيرا الى ان وجود بيئة داعمة ومتفاعلة مع الباحثين يسهم في تطوير الأفكار الريادية.



كما أكد على أهمية فهم الطلاب لعملية الابتكار وتنمية المشاريع الإبداعية، مبينا دور قطاع الأبحاث في تعزيز مهارات الطلاب من خلال التواصل مع العالم الأكاديمي مما يعزز مستوى الإبداع والإضافة القيمة للمجتمع والاقتصاد.



وفي الختام، أوضحت مساعد نائب مدير الجامعة للتعاون البحثي الخارجي والاستشارات د.حنين الغبرا أهمية هذا الاختراع بوصفه حلا عمليا يحسن جودة الخدمات في المطارات مما يسهم في تقديم تجربة أفضل للمسافرين وتوفير الوقت والجهد، وقالت «من المتوقع أن يكون لهذا الابتكار تأثير إيجابي على صناعة السفر والسياحة، حيث تعتبر تطوير عمليات استلام الحقائب إحدى الخطوات الرئيسية نحو تحسين تجربة السفر بشكل عام».