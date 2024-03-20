للعام الرابع على التوالي، وضمن حزمة من الفعاليات والمبادرات المجتمعية المتنوعة خلال شهر رمضان الفضيل، ينظم بنك الخليج «نقصة الخليج»، بالتعاون مع العديد من المطاعم والمخابز الكويتية، وذلك أسبوعيا كل يوم خميس. وقال مساعد مدير الاتصالات المؤسسية عبدالله المليفي: نحرص سنويا على تنظيم «نقصة الخليج» إحياء لهذه العادة الكويتية الأصيلة، ولتعزيز تواصلنا مع المجتمع طوال شهر رمضان الكريم، وفي الوقت نفسه دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومساعدتهم على تسويق لمنتجاتهم.



وأضاف المليفي: قمنا بتطوير «نقصة الخليج» من شكلها البسيط القائم على توزيع أطباق بسيطة من أكل البيت، إلى الأهل والجيران والأصدقاء، تجسيدا لروح الأخوة والمحبة والتعاون في المجتمع، إلى نوع من الدعم الذي تقدمه مؤسسات المجتمع الكبرى وفي مقدمتها بنك الخليج إلى المشروعات الصغيرة والمتوسطة من مطاعم ومخابز كويتية.



وذكر أن بنك الخليج يساعد المشروعات الصغيرة والمتوسطة على توزيع منتجاتهم بشكل أكبر على الجمهور، ما يحقق لهم للمطاعم والمخابز الكويتية المزيد من الانتشار والوصول إلى شرائح جديدة من العملاء، ويزيد قدرتهم على النمو والتوسع، مشيرا إلى أن «نقصة الخليج» تعد إحدى الفعاليات الخيرية التي ينظمها بنك الخليج خلال شهر رمضان الكريم، ما يعكس انخراط البنك داخل المجتمع على مدى 60 عاما، كان خلالها جزءا لا يتجزأ من تاريخ الكويت الاقتصادي والاجتماعي.



ولفت أن بنك الخليج يواصل التزامه القوي ببرنامج الاستدامة، على المستويات المجتمعيــــة والاقتصادية والبيئية، عبر العديد من المبادرات التي يتم انتقاؤها بعناية لتعود بالنفع على البنك والمجتمع، بما يتوافق مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة ورؤية الكويت 2035.



وتتمثل رؤية بنك الخليج أن يكون البنك الرائد في الكويت، من خلال مشاركة موظفيه في العمل خلال بيئة شاملة ومتنوعة لتقديم خدمة عملاء مميزة، مع الحرص على خدمة المجتمع بشكل مستدام. وبفضل الشبكة الواسعة من الفروع والخدمات الرقمية المبتكرة التي يملكهـــــا البنك، يمنح عملاءه حق اختيار كيفية ومكان إتمام معاملاتهم المصرفية، مع ضمان الاستمتاع بتجربة مصرفية سهلة وسريعة.