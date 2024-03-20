أكد مدير إدارة العلاقات العامة والمتحدث الرسمي باسم البلدية محمد المطيري رفع جهوزية فرق بلدية الكويت المنتشرة في المحافظات للتعامل بشكل فوري مع البلاغات الواردة لها عن طريق واتساب الشكاوى على الرقم: 24727732 أو عبر الخط: 139، وكذلك عن طريق حساباتها الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي تتعلق بتجمعات المياه للقيام بشفطها من خلال صهاريج المياه أو التعامل مع الطفح لمنسوب المياه في بعض المنازل بالسكن الخاص، إلى جانب إزالة مخلفات الأشجار في الطرقات.



وأعلن المطيري، في بيان صحافي صباح أمس، عن مباشرة الفرق الميدانية لإدارات النظافة العامة وإشغالات الطرق والطوارئ والتدخل السريع في المحافظات أعمالها المساندة للجهات الحكومية المختصة بتوجيهات من وزيرة الأشغال ووزيرة الدولة لشؤون البلدية د.نورة المشعان، وإشراف ومتابعة مباشرة من قبل مدير عام البلدية م.سعود الدبوس، للتعامل مع الحالة المطرية التي تمر بها البلاد وإظهار فرق البلدية الجهوزية الكاملة لتعامل مع تقلبات الطقس.



وأضاف أن فرق النظافة الميدانية تستقبل جميع البلاغات من المواطنين والمقيمين على مدار الساعة وتقدم جميع أعمال المساندة للتعامل مع الحالة المطرية لضمان الحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة بالتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة، وعلى رأسها وزارة الداخلية ووزارة الأشغال العامة والإدارة العامة لقوة الإطفاء والإدارة العامة للدفاع المدني.