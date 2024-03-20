أعلنت إدارة العلاقات العامة قيام إدارة التدقيق ومتابعة خدمات البلدية بحملات ميدانية في نطاق المحافظات للكشف على سريان التراخيص الصحية وتراخيص إعلانات المحال ورصد المخالفات بشأن لائحتي المحلات والإعلانات خلال شهر رمضان المبارك.



وأوضحت ان الفريق الرقابي لإدارة التدقيق ومتابعة خدمات البلدية بمحافظة العاصمة نفذ حملة تفتيشية مكثفة للكشف على تراخيص المحلات والإعلانات واتخاذ الإجراءات الرقابية بحق المخالفين والتأكد من مدى الالتزام باللوائح والنظم في هذا الخصوص بمنطقة الشويخ الصناعية، حيث تهدف هذه الجولات الميدانية المكثفة لرصد المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، لافتة إلى أن الفريق الرقابي يولي اهتماما بالغا حيال المخالفين، وذلك من خلال الجولات الميدانية التي تقوم بتنفيذها في المحافظة.



وأكدت قيام الفريق الرقابي بإدارة التدقيق ومتابعة خدمات البلدية في محافظة العاصمة بتنفيذ حملة ميدانية مكثفة أسفرت عن تحرير 10 مخالفات تنوعت ما بين عدم تجديد الإعلان وإقامة إعلان تعريفي للنشاط بدون ترخيص وإضافة إعلان تعريفي للنشاط بدون ترخيص واستغلال مساحات وساحات من دون ترخيص من البلدية ومخالفة اشتراطات الترخيص الصادر على أساسها من البلدية وتشغيل عمال قبل الحصول على شهادة صحية حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين وفقا لما نصت عليها اللوائح والأنظمة الخاصة بهذا الشأن.