

رفع بنك «ستاندرد تشارترد» توقعاته لنهاية العام لسعر بيتكوين إلى 150 ألف دولار من 100 ألف دولار، وتوقع البنك أيضا أن تصل بيتكوين إلى أعلى مستوى لها في هذه الدورة الصعودية عند 250 ألف دولار العام المقبل قبل أن تستقر عند نحو 200 ألف دولار، وفقا لمذكرة استثمار مرسلة عبر البريد الإلكتروني يوم الاثنين.



واستند بنك ستاندرد تشارترد في تحليله إلى مقارنة سعر الذهب بعد طرح صناديق الذهب المتداولة في البورصة (ETFs) في الولايات المتحدة والارتباط بين تدفقات صناديق الاستثمار المتداولة وسعر البيتكوين. بدأت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية في التداول في الولايات المتحدة في يناير، بحسب ما نقله موقع «Coin Desk»، واطلعت عليه «العربية Business».



وجاء في المذكرة: «نعتقد أن القياس بالذهب - من حيث تأثير صناديق الاستثمار المتداولة ومزيج المحفظة الأمثل - يظل نقطة انطلاق جيدة لتقدير مستوى سعر بيتكوين «الصحيح» على المدى المتوسط، وإذا وصلت تدفقات صناديق الاستثمار المتداولة إلى تقديراتنا المتوسطة البالغة 75 مليار دولار، و/أو إذا اشترى مديرو الاحتياطيات بيتكوين، فإننا نرى فرصة جيدة لتجاوز مستوى 250 ألف دولار في مرحلة ما في عام 2025».



وقال ستاندرد تشارترد أيضا إن لجنة الأوراق المالية والبورصة يمكن أن توافق على صندوق استثمار متداول للإيثريوم في 23 مايو، ما يؤدي إلى تدفقات داخلة تصل إلى 45 مليار دولار في أول 12 شهرا وتدفع إيثريوم للوصل إلى نحو 8000 دولار بحلول نهاية عام 2024. وتم تداولها مؤخرا عند نحو 3270 دولارا.



وعلى صعيد التعاملات اليومي لأسعار العملات المشفرة، فقد تراجعت بوتيرة حادة خلال تعاملات أمس، خاصة البيتكوين التي خسرت أكثر من 5% من قيمتها السوقية على خلفية التقلبات الشديدة في سوق الأصول المشفرة مع تقييم آفاق السياسة النقدية بالولايات المتحدة.



وهبطت البيتكوين بنسبة 5.24% إلى 63.64 ألف دولار خلال تعاملات أمس، في حين تراجعت قيمتها السوقية بنسبة 5.86% إلى 1.25 تريليون دولار، حسب بيانات «كوين ماركت كاب»، فيما انخفضت الإيثيريوم بنسبة 6.27% إلى 3273.27 دولارا، في حين تراجعت الريبل بنسبة 3.77% إلى 58.49 سنتا.



ويعد سعر البيتكوين منخفضا بنحو 12% مقارنة بذروته التي وصل إليها الأسبوع الماضي، حيث كانت توقعات المحللين تشير إلى احتمال حدوث حركة تصحيح في السوق بعد الارتفاعات القياسية للعملة في الآونة الأخيرة.