

جدد بيت التمويل الكويتي (بيتك) الشراكة الاستراتيجية مع مبادرة «الكويت تبرمج» في نسخته الرابعة، والتي تأتي في إطار استراتيجية «بيتك» في المسؤولية الاجتماعية ودعم جهود التحول الرقمي والابتكار، وإثراء المعرفة في التكنولوجيا ودعم مواهب الشباب تماشيا مع استراتيجية الاستدامة للبنك.



وخلال كلمته في مؤتمر الاعلان عن انطلاق مبادرة «الكويت تبرمج» بنسختها الرابعة لعام 2024، قال نائب المدير العام العلاقات العامة والإعلام في «بيتك» يوسف الرويح «نفخر في «بيتك» بمواصلة شراكتنا الاستراتيجية مع أكاديمية كودد لتطوير أساسيات البرمجة ودعم الابتكار التكنولوجي، والذي نطمح من خلاله إلى دعم الشباب الكويتي والمساهمة في توفير أفضل السبل التعليمية لهم في مجال البرمجة».



وأكد الرويح أن «بيتك» حريص على مواصلة تعزيز دوره كنموذج يحتذى في المسؤولية المجتمعية ودعم الابتكار على مستوى مؤسسات القطاع الخاص وترسيخ مكانته المرموقة في المجتمع كأكبر بنك في الكويت والمؤسسة المالية الإسلامية الرائدة عالميا. ولفت إلى ان هذه الشراكات تعزز دور «بيتك» في المبادرات الوطنية الرامية إلى تأسيس جيل قادر على بناء وتطوير المجتمع مستقبلا، خصوصا أن الحاضر والمستقبل للتطبيقات التكنولوجية وبرامج الذكاء الاصطناعي، وغير ذلك من وسائل وأدوات التكنولوجيا باتت ضرورة وليست خيارا في كل مناحي الحياة.



وذكر انه من خلال مبادرات التعاون السابقة مع أكاديمية CODED والمؤسسات الأخرى، سعى «بيتك» إلى أن تكون مساهماته المجتمعية هادفة وشاملة ومتماشية مع المجتمع والتوجهات العالمية وأن تكون ذات قيمة مضافة وأثرا ايجابيا على المجتمع بكل شرائحه لاسيما في دعم الشباب والمبتكرين والطلبة.



وأوضح الرويح ان لـ «بيتك» سجلا حافلا في المساهمات التي تعنى بدعم الابتكار والتطور التكنولوجي كان آخرها المشاركة في أكبر مسابقة للأمن السيبراني في الكويت «هاكاثون الكويت» التي أقيمت بجامعة الكويت، برعاية «بيتك» وبتنظيم من أكاديمية «كودد»، وبالشراكة مع المركز الوطني للأمن السيبراني.



وفي الختام، تقدم الرويح بالشكر إلى جميع الحضور، مؤكدا على أهمية مواصلة تركيز «بيتك» جهوده نحو إبرام الشراكات الاستراتيجية ودعم مشاريع التكنولوجيا والبرمجة وريادة الأعمال والتطبيقات المختلفة للشباب الكويتي، والتي تثمر نجاحات لافتة.





















