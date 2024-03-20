

مبارك الخالدي والدوحة - فريد عبدالباقي



يضع الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني الأول بقيادة البرتغالي روي بينتو لمساته الأخيرة للمواجهة المرتقبة التي تجمعه مع شقيقه المنتخب القطري في الـ 9:30 مساء غد الخميس، في إطار الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الأولى بالمرحلة الثانية للتصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027، وذلك عندما يخوض مرانه الرئيسي والأخير الليلة في الـ 10 مساء على ملعب «البطولات» بستاد جاسم بن حمد بنادي السد الذي سيحتضن المواجهة.



وكان «الأزرق» قد خاض مساء أمس مرانه الأول بملاعب أكاديمية أسباير، وذلك فور وصوله إلى الدوحة عقب انتهاء معسكر أبوظبي التدريبي، حيث ظهرت خلال المران الملامح الرئيسة للخطة والتشكيلة التي سيخوض بينتو بها اللقاء.



وقد عقد مساء أمس المؤتمر الصحافي الخاص باللقاء في قاعة المؤتمرات بنادي السد للحديث عن المباراة، حيث كانت البداية بالمدرب الإسباني ماركيز لوبيز، وأحد لاعبي «العنابي» في الـ 8:30 مساء، تلاه مدربنا البرتغالي روي بينتو رفقة أحد لاعبي «الأزرق» في الـ 9:30 مساء، فيما سيعقد الاجتماع الفني للمباراة اليوم.



وتضم قائمة «الأزرق» كلا من: إبراهيم كميل، محمد دحام، أحمد الظفيري، رضا هاني، مشاري غنام، محسن فلاح، فيصل زايد، سعود الحوشان، يوسف ناصر، ومبارك الفنيني، خالد إبراهيم، عيد الرشيدي، يوسف الحقان، راشد الدوسري، حسن حمدان، بدر طارق، سليمان عبدالغفور، محمد الهويدي، عذبي شهاب، حمد الحربي، عبدالله الفهد، سلمان بورمية، عبدالرحمن المجدلي وعبدالمحسن العجمي.



يذكر أن معسكر «الأزرق» شهدت استبعاد الثلاثي: مهدي دشتي وبندر السلامة بداعي الإصابة، وسامي الصانع بسبب عارض صحي.



وفي معسكر المنتخب القطري، كثف المدرب الإسباني ماركيز لوبيز من مشاهدته للعديد من مباريات «الأزرق» للوقوف على مستوى منتخبنا في الفترة الأخيرة.



وشهدت قائمة «العنابي» بعض التغييرات الطفيفة عن القائمة التي توج بها بلقب كأس آسيا، وذلك باستبعاد القائد حسن الهيدوس الذي أعلن مؤخرا اعتزال اللعب الدولي، وكذلك غياب سعد الشيب وبيدرو ميجيل وخوخي بوعلام وعلي أسد وخالد محمد لأسباب مختلفة بين الإصابة والرؤية الفنية للمدرب ماركيز، بينما ضمت القائمة 25 لاعبا منهم عدد من الوجوه الجديدة أبرزها الحارس سعود الخاطر، محمد عياش، ومهدي المعجبة.



وعلمت «الأنباء» من مصادر أن هناك اتجاها لتكريم الهيدوس خلال لقاء «الأزرق»، تقديرا لمسيرته المتميزة مع الكرة القطرية وتتويجه بلقب كأس آسيا لنسختين متتاليتين.



وعلى صعيد متصل، شهدت عملية بيع تذاكر اللقاء إقبالا كبيرا من جانب جماهير المنتخبين، لاسيما أنها المواجهة الأولى لمنتخب قطر، عقب تتويجه مؤخرا بلقب كأس آسيا التي أقيمت بالدوحة.



ويحتل منتخبنا الوطني المركز الثاني متساويا مع منتخب الهند برصيد 3 نقاط، فيما تتصدر قطر المجموعة برصيد 6 نقاط من انتصارين على أفغانستان والهند، وتحتل أفغانستان المركز الأخير بلا نقاط. وحسب نظام التصفيات، فإن أول وثاني كل مجموعة يتأهلان إلى المرحلة الثالثة والحاسمة المؤهلة إلى مونديال 2026، وإلى نهائيات كأس آسيا 2027.



فلسطين على ستاد جابر



من جهة أخرى، سيستضيف ستاد جابر المواجهة التي ستجمع منتخب فلسطين مع بنغلاديش غدا الخميس ضمن التصفيات المشتركة، على أن يقام المؤتمر الصحافي الخاص بالمباراة في التاسعة من مساء اليوم الأربعاء بستاد جابر، وسبق للكويت أن استضافت مواجهة فلسطين مع أستراليا.