

هادي العنزي



يواجه الفريق الأول لكرة السلة بنادي الكويت نظيره القادسية في الـ 8:45 مساء اليوم، على صالة الاتحاد بمجمع الشيخ سعد العبدالله، بضاحية صباح السالم في ختام القسم الأول للمربع الذهبي للدوري كرة السلة، تتبعها في الـ 11:15 مساء مواجهة ثانية تجمع العربي وكاظمة على الصالة نفسها.



يدخل «الأبيض» و«الأصفر» مواجهة اليوم بـ 4 نقاط لكل منهما، وبأفضلية التسجيل للأبيض، بعدما فازا على كاظمة والعربي، لتكون مواجهة اليوم حاسمة على صدارة الترتيب، وذلك قبل انطلاق القسم الثاني لمواجهات المربع الذهبي.



ويسعى المدرب الألماني بيتر شومرز لمواصلة بسط سيطرة الكويت على قمة الترتيب في جميع المسابقات، ومواجهة اليوم تقدم لما بعدها في ختام الدوري والكأس، حيث يملك العديد العناصر المتميزة في صفوفه وفي مقدمتهم الأخوان حمد ومحمد عدنان، أكسندر الغيص، تركي حمود، عمران جوهر، وثلاثي المحترفين ماركوس هانت، وتوني كار، وكادي لالان. وعلى الجهة الأخرى، فإن المدرب الأميركي انتوني ستيبنغ يريد إثبات حقيقة أن القادسية ليس كما كان عليه سابقا، ولديه فرصة مواتية للمنافسة على اللقب، بتواجد محمد أشكناني، وعبدالمحسن الموسوي، وعبدالله توفيق، وسعد الرفاعي، والمحترفين روبرت لوري، وألونو.



وفي المباراة الثانية، تبدو فرص كاظمة أفضل للفوز بقيادة مدربه السلوفيني بويان لازيك، لكن المدرب التونسي نضال بن عبدالكريم سيحرص من جانبه على تحقيق فوز لفريقه من شأنه أن يغير الكثير من الحسابات في القسم الثاني للمربع الذهبي.