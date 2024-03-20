القاهرة ـ محمد سامي



أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم إدراج بطولة «كأس عاصمة مصر» التي تضم منتخبات مصر وكرواتيا وتونس ونيوزيلندا، وتقام بالقاهرة من 22 إلى 26 الجاري، ضمن سلسلة FIFA Series للبطولات الدولية الودية، وذلك ضمن أهداف ورؤية «فيفا» للفترة من 2023 إلى 2027، إذ ان سلسلة بطولات «فيفا» هي مباريات ودية تتنافس فيها منتخبات من اتحادات قارية مختلفة، والتي عادة ليس لديها الفرصة للعب ضد بعضها البعض.



في السياق ذاته، أعلن رئيس اتحاد الكرة المصري جمال علام إقامة لقاءي الافتتاح والختام على ملعب ستاد «العاصمة الإدارية الجديدة»، وبهذا تكون مباراة مصر ونيوزيلندا هي الأولى على هذا الملعب منذ إنشاءه، فيما ستلعب كرواتيا مع تونس على ملعب الدفاع الجوي، بينما ستقام مباراة تحديد المركز الثالث على ستاد القاهرة.



إلى ذلك، استقر المدير الفني لـ «الفراعنة» حسام حسن على التشكيل الذي سيخوض به مباراة نيوزيلندا، حيث من المقرر أن يدفع بمصطفى شوبير في حراسة المرمى، ومحمد حمدي ومحمد عبدالمنعم وأحمد حجازي ومحمد هاني في الدفاع، ومروان عطية وإمام عاشور وحمدي فتحي في الوسط، ومصطفى فتحي ومحمود تريزيغيه ومصطفى محمد في الهجوم.



في إطار آخر، أعلن بيراميدز عن تجديد تعاقد مدافعه الدولي أسامة جلال في إطار سلسلة من تجديد العقود لبعض العناصر والقوام الأساسي سيتم الإعلان عنها تباعا خلال الأيام المقبلة.



وانضم أسامة جلال إلى بيراميدز قادما من إنبي في يناير 2021 كواحد من المواهب الواعدة، وشارك مع منتخب مصر بدورة الألعاب الأولمبية التي أقيمت في العاصمة اليابانية طوكيو.