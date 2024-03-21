باشرت الفرق الرقابية بالبلدية والتابعة لإدارات النظافة العامة في محافظتي الجهراء والأحمدي إزالة المخيمات الربيعية غير الملتزمة بفترة التخييم الرسمية التي انتهت رسميا يوم الجمعة الماضي.



وجاءت حصيلة إجراءات فرق البلدية على مدى يوم الأحد والإثنين الماضين 195 إنذارا، وإزالة 40 مخيما شملت المنطقتين الشمالية والجنوبية من البلاد.



وثمنت إدارة العلاقات العامة في البلدية استجابة وتعاون أصحاب المخيمات المرخصة بإزالة مخيماتهم طواعية عقب انتهاء فترة التخييم الرسمية، مؤكدة أن فرق البلدية لإزالة المخيمات ستواصل أعمالها في جميع مواقع إقامة المخيمات للتأكد من عدم وجود مخيمات غير ملتزمة بموسم التخييم واتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق قرارات ولوائح البلدية.