أكدت الكويت حرصها على مكافحة آفة المخدرات والمؤثرات العقلية إعمالا بالمقومات الأساسية للمجتمع المنطلقة من دستور دولة الكويت الصادر عام 1962 وما صدر من تشريعات لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وتنظيم استعمالهما. جاء ذلك في كلمة ألقاها مدير إدارة الشؤون القانونية والتحقيقات في وزاره الصحة د. علي الخضير في إطار مناقشة البند السادس من أعمال الدورة الـ67 للجنة الامم المتحدة المعنية بمكافحة المخدرات. وقال د. الخضير ان الكويت أنشأت مركز علاج الادمان المختص في تقديم الخدمات الطبية للمواطنين والمقيمين الذين تعرضوا للادمان. وأضاف ان المركز قدم كذلك خدمات المتابعة الطبية عبر زيارة العيادات سواء تعلق الأمر بحالات مرضية جديدة أو بحالات مرضية سابقة بلغ عددها 51480 حالة، مشيرا إلى انه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة في العام الماضي بالمركز.



وذكر انه على الرغم من تباين الارقام والشعور بارتفاعها نسبيا إلا انها تعتبر ضمن النسب المتدنية مقارنة بالمؤشرات العالمية.