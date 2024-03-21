أعلنت وزارة الداخلية تقديم خدمة الاستعلام عن بيانات القيد الانتخابي عبر تطبيق «سهل». وذكرت في مقطع بثته على حسابها امس ان للمواطن الحق في معرفة بيانات قيده الانتخابي من خلال تطبيق «سهل»، والدخول الى خدمات وزارة الداخلية، والضغط على بيانات القيد الانتخابي، مشيرة إلى ان التصويت سيكون من خلال شهادة الجنسية الأصلية.



ودعت الوزارة أي مواطن فقد الجنسية الأصلية او تعرضت للتلف، إلى مراجعة الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية لاستخراج شهادة الجنسية مصطحبا البطاقة المدنية و4 صور شخصية، مؤكدة الوزارة أن الإدارة العامة للجنسية ستستقبل الراغبين في استخراج بدل فاقد أو بدل تالف حتى الثالث من أبريل المقبل.