

في إطار مسؤوليته الاجتماعية، وتأكيدا لدوره كمؤسسة مصرفية مسؤولة تحرص على توفير فرص العمل المناسبة للشباب الكويتي الطموح، شارك البنك التجاري الكويتي بمعرض الفرص الوظيفية في كلية الكويت التقنية، وذلك تأكيدا على أهمية المشاركة في هذه المعارض الوظيفية التي تعتبر بمنزلة منصة تساعد على التواصل بين الراغبين في العمل من ناحية، وأرباب العمل من ناحية أخرى.



وتأتي مشاركة البنك في هذا الحدث تأكيدا لدعمه للشباب الكويتي الباحث عن فرص عمل متميزة بالقطاع المصرفي، حيث يولي البنك أهمية كبيرة لتنمية قدرات وطاقات الشباب الكويتي الراغب في العمل بالقطاع المصرفي ويثق بقدراتهم الكبيرة على الإبداع والنجاح إذا ما توفرت لهم سبل الدعم والرعاية.



وفي تعقيبه على هذه المشاركة، قال صادق العبدالله مدير عام قطاع الموارد البشرية: نحرص في البنك التجاري على تعزيز التعاون المشترك مع مختلف الجهات في الدولة. ولهذا الغرض، يشارك البنك بصورة دائمة في مثل هذه المعارض والمنتديات الوظيفية التي تعد منصة للتواصل مع الشباب الكويتي الراغب في العمل بالقطاع المصرفي لتعريفهم بطبيعة العمل في البنك التجاري الكويتي.



وتابع أن البنك يولي أهمية مطلقة للشباب عن طريق تسخير جهوده وتكليف فريق الموارد البشرية بالتواجد في المعارض الوظيفية التي تنظمها الجامعات والكليات، ومنها كلية الكويت التقنية، حيث قدم موظفو البنك شرحا وافيا للطلبة عن الوظائف المتاحة لدى البنك، منوها بأن جهود «التجاري» لا تقف فقط على التعيين، بل يقوم البنك بتوفير التدريب اللازم وتحديد المسارات الوظيفية للخريجين الكويتيين بحسب تخصصاتهم ومؤهلاتهم العلمية.