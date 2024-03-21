

ترسيخاً لنهجه الفعال في تمكين الدور القيادي للمرأة، شارك بنك برقان مؤخرا في مجموعة من ورش العمل التي نظمتها واستضافتها بعثة الاتحاد الأوروبي لدى الكويت، حيث تم التركيز خلالها بشكل أساسي على أفضل المبادئ والممارسات التي تسهم في رفع مستوى مشاركة المرأة بالأدوار القيادية ضمن مؤسسات القطاع الخاص. مثلت البنك في هذه المبادرة هدى الشمري، مدير عام مكتب البنوك الدولية. وقد شهدت ورش العمل حضورا واسعا من قبل شخصيات نسائية قيادية في قطاعات مختلفة تشمل السياسة والسلك الديبلوماسي والإعلام والأعمال، وكذلك القطاع المصرفي والمؤسسات الأكاديمية وهيئات المجتمع المدني.



وبهذه المناسبة، قالت الشمري: نفتخر بمشاركتنا إلى جانب هذه المجموعة الكبيرة من الشخصيات النسائية المتميزة التي تتمتع برؤية ملهمة ومعرفة واسعة وشغف غير محدود في مجالات عملهن وتوجهاتهن الرامية إلى الإسهام في نهضة الكويت بكل المجالات، وقد شهدنا خلال شهر المرأة حتى الآن العديد من الأنشطة التي تهدف إلى تقديرها والاعتراف بدورها في إضافة قيمة فريدة، سواء في البيئات الاجتماعية أو الاقتصادية أو على الصعيد الشخصي.



وأضافت: رغم أن التركيز على هذه التوجهات يكون أكبر خلال شهر مارس، إلا أن تأثيرها يستمر طوال العام، حيث تغطي مظلة تمكين المرأة طيفا واسعا من الموضوعات والقضايا، وقد يكون دور المرأة في المناصب القيادية من أبرز تلك القضايا التي تحدد الكثير من التوجهات وتضمن تحقيق معدلات أعلى من دمج المرأة وتمكينها بشكل حقيقي، ليس فقط في المناصب القيادية بل في مجالات وقطاعات ومسارات أخرى كثيرة.