تقدمت الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة بجزيل الشكر والتقدير إلى رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ د. محمد الصباح ووزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس السعود لإطلاق مشروع جائزة باسم حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد للإبداع للأشخاص ذوي الإعاقة والذي يهدف إلى بث روح الإبداع وخلق قدرات وأفكار إبداعية وتنمية مهارات الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك من خلال إظهار القدرات والمهارات التي يتمتع بها ذوو الإعاقة ولتحقيق أكبر قدر ممكن من الاستقلالية الذاتية والاندماج الاجتماعي ومساهمة منهم في بناء وطنهم.