القاهرة ـ محمد سامي



تترقب الجماهير المصرية الظهور الأول لمنتخب مصر مع المدير الفني الجديد حسام حسن اليوم، عندما يلتقي «الفراعنة» مع منتخب نيوزيلندا في الـ11 مساء بتوقيت الكويت في أولى مباريات بطولة كأس عاصمة مصر والتي تقام على ستاد مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة وتختتم 26 الجاري بمشاركة كرواتيا وتونس أيضا.



وعشيه اللقاء، قال حسام حسن في المؤتمر الصحافي الخاص بالمباراة أن المواجهة ستكون قوية للغاية، مضيفا: «فوجئت بمنتخب نيوزيلندا عندما تابعت مبارياته، فهو فريق منظم وقوي فنيا ويضم عناصر مميزة يلعبون في أوروبا. كما انه فريق مميز في الكرات الثابتة، ولديهم طابع إنجليزي في الشكل الخططي ويعتمدون بشكل كبير على ثلاثي الوسط واستغلال انطلاقات الظهيرين، خاصة الظهير الأيسر الذي يلعب في الدوري الإيطالي».



وتابع: «مباراة نيوزيلندا ستكون تجربة مفيدة وقوية ومميزة، وبالطبع نتمنى الفوز والتأهل للمباراة النهائية»، واستطرد: «البطولة الودية مهمة لاعتبارات عديدة، ورفضت الاعتذار عنها عند تولي المسؤولية، لأنها فرصة مهمة للتعاون بين الجهاز الفني واللاعبين، كما أنها الاستعداد الوحيد لمباراتي التصفيات المؤهلة لكأس العالم في يونيو المقبل».



وأوضح: «البطولة هي الحل الوحيد لزيادة الانسجام بين الجهاز الفني واللاعبين سعيا لتغيير شكل المنتخب للأفضل بخلاف الاستفادة الفنية من الاحتكاك بمنتخبات مختلفة مثل كرواتيا وتونس ونيوزيلندا، كما أن النتائج مهمة جدا معنويا للفترة القادمة، ومنح أمل للجماهير».



من جهة اخرى، أسفرت قرعة منافسات كرة القدم بدورة الألعاب الأولمبية «باريس 2024» عن وقوع منتخب مصر الأولمبي في المجموعة الثالثة بجانب منتخبات إسبانيا والدومينيكان وثاني تصفيات قارة آسيا. وسيلعب المنتخب بقيادة المدرب البرازيلي روجيرو ميكالي مواجهاته على ملعب لا بوجوار بمدينة نانت ويفتتح مواجهاته في 24 يوليو بلقاء الدومينيكان، ثم وصيف آسيا في 27 وأخيرا إسبانيا في 30 يوليو.