

تزامنا مع قرب مناسبة «القرقيعان»، دعت وزارة الداخلية المواطنين والمقيمين، إلى تجنب إقامة عمل الفعاليات المصاحبة للمناسبة داخل المناطق السكنية والساحات، ومنع استخدام العربات والآليات الترفيهية والفرق الشعبية وعربات الأكل داخل المناطق، مما يؤدي إلى إغلاق الطرق الداخلية وعرقلة حركة السير في الطرق وتعريض حياة الأطفال إلى الخطر.



ودعت الوزارة أولياء الأمور إلى ضرورة متابعة أبنائهم وعدم الاعتماد على العمالة المنزلية واتباع التعليمات والإرشادات الأمنية والمرورية، مؤكدة استمرارها وتواصلها مع الجمهور في جميع الأوقات من أجل تحقيق الهدف المنشود، لافتة إلى اتخاذ كل الإجراءات القانونية بحق المخالفين. ‏‎وطالبت قائدي المركبات الانتباه بتخفيف السرعة خاصة في الطرق الداخلية، والانتباه في الطريق العام لضمان سلامة مرتادي الطريق، مشيرة إلى أن وزارة الداخلية أعدت خطة أمنية ومرورية لشهر رمضان المبارك تتضمن توفير عدد من الدوريات الأمنية الثابتة والمتحركة في جميع المحافظات لضمان تأمين وسلامة الجميع.