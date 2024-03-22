

وصفت الفنانة سلاف فواخرجي دورها في مسلسل «مال القبان»، الذي يعرض ضمن مسلسلات دراما رمضان الجاري، بأنه «علامة فارقة»، وقالت: «نص العمل هو من فرض ظهوري المتأخر، كما أن الشخصية قوية ومهمة وجريئة فكريا، وهذا هو المهم».



وأضافت سلاف، خلال ظهورها في برنامج «تفاعلكم»، أن ما دفعها لقبول الشخصية وجودها في المجتمع العربي وتواجد تفاصيلها داخل كل إنسان، إضافة إلى أن الشخصية إشكالية وستكون علامة فارقة بالشخصيات الأنثوية المقدمة بالدراما العربية، لافتة إلى أنها بذلت جهدا جسديا مضاعفا لتأدية الدور، وهذا أتعبها نفسيا، إلا أنها كانت مستمتعة وشعرت عند تصوير العمل بأنها تقدم فيلما سينمائيا داخل مسلسل درامي. وأكملت أنها أحبت الشخصية كثيرا وتعلقت بها، وسيرى الجمهور تطورات مختلفة وجديدة في أحداث العمل خلال الحلقات القادمة، معقبة بالقول «شيء غريب وجديد وموجع جدا وبلامس كل شخص فينا رح يصير».