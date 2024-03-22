أعلن نائب المدير العام للموارد والإعلام في بيت الزكاة عادل خالد الجري، عن تنفيذ البيت لمشروع ولائم الإفطار خارج الكويت، بهدف إطعام الطعام وتقديم يد العون والمساعدة للمحتاجين لعدد من الدول.



وأوضح الجري أن مشروع ولائم الإفطار خارج الكويت، يمثل واحدا من المشاريع الخيرية العديدة التي يقوم بيت الزكاة بتنفيذها لمصلحة الفئات المحتاجة في المجتمع. وقال إن المشروع بدأ عام 1983 بهدف توفير طعام الإفطار للصائمين المحتاجين إلى مثل هذه الخدمة الإنسانية تجسيدا لروح التكافل والتراحم التي حث عليها ديننا الحنيف.



وذكر أن المشروع هذا العام ينفذ في كل من الصومال وموريتانيا وجيبوتي والسنغال وغانا وتونس والبوسنة وكوسوفا وكينيا وسيلان واليمن والهند وتركيا (الشمال السوري) والأردن وفلسطين، لافتا إلى أن تكلفة الوجبة هي 0.750 فلس لليوم الواحد، كما يتم تقديم سلة غذائية لطوال شهر رمضان بقيمة 22.5 دينارا.



وفي نهاية حديثه، تقدم الجري بأطيب التهاني والتبريكات بهذه المناسبة لمقام صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد ولجميع المواطنين والمقيمين، داعيا المولى عز وجل أن يديم على بلادنا نعمة الرخاء والأمن والاستقرار، وأن يعز الإسلام والمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها.