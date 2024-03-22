أكد سفيرنا لدى الصين جاسم الناجم عمق العلاقات الكويتية- الصينية التي تعكس الرؤى المشتركة لقادة البلدين الصديقين على مر السنين. وقال الناجم في تصريح لـ «كونا» إن هذا العام يصادف الذكرى الـ 53 لإقامة العلاقات الديبلوماسية بين الصين والكويت والتي يعود تاريخها إلى 22 مارس 1971، مؤكدا أن هذه العلاقات الراسخة بنيت على أسس متينة وواضحة. وأضاف أن مجالات التعاون الثنائي شهدت نموا كبيرا ما ساهم بشكل فعال في التنمية والبناء والتقدم بما يلبي تطلعات قادة وشعبي البلدين الصديقين. وذكر أن العلاقات الثنائية بدأت قبل إقامة العلاقات الديبلوماسية رسميا، حيث قام سمو الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد في فبراير 1965 بزيارة الصين عندما كان وزيرا للمالية والتجارة والصناعة آنذاك ومهدت هذه الزيارة الطريق لإقامة علاقات ديبلوماسية بين الكويت والصين. وأشار إلى ان الكويت تعد أول دولة عربية تقدم قروضا حكومية ميسرة للصين من خلال الصندوق الكويتي للتنمية تغطي العديد من المشاريع في مجالات البنية التحتية والتعليم والصحة والزراعة وحماية البيئة وغيرها ما ساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.



وقال إنه «يمكن رؤية الإنجازات كذلك في جوانب مختلفة في كلا البلدين مثل قطاع النفط وبناء المصافي والاتصالات والبنية التحتية للمناطق السكنية والمرافق العامة وغيرها». وأشار السفير الناجم إلى التعاون الثنائي في المجال الصحي، لاسيما مع تفشي وباء (كورونا المستجد - كوفيد 19) للحد من انتشاره. وبين أن الكويت استوردت من الصين الكثير من المعدات الطبية اللازمة للكشف عن الفيروس والوقاية من انتقال الأمراض، فيما زار فريق طبي صيني متخصص الكويت في أبريل 2020 لمساعدة الأجهزة الطبية الكويتية في مكافحة الوباء.