أعلنت جامعة الكويت عن موعد التسجيل الإلكتروني لاختبارات القدرات الأكاديمية لطلبة الصف الـ 12 للطلبة الكويتيين وأبناء الكويتيات، وذلك خلال الفترة من 26 الجاري إلى 1 أبريل المقبل إلكترونيا.



وقالت الجامعة في بيان صحافي إن الاختبارات تعقد خلال أيام السبت 27 أبريل المقبل و11 مايو المقبل و29 يونيو المقبل.



ودعت جميع طلبة الثانوية الكويتيين وأبناء الكويتيات فقط الراغبين في تقديم اختبارات القدرات الأكاديمية من طلبة الصف الـ 12 أو ما يعادله وخريجي الثانوية العامة، إلى التسجيل من خلال الرابط الإلكتروني (https://portal.ku.edu.kw/placement) واتباع الإرشادات الخاصة بالتسجيل. وأشارت الجامعة إلى ضرورة اتباع جميع الإرشادات الخاصة بيوم الاختبار والالتزام بها، لافتة إلى أن أداء الطالب لاختبارات القدرات الأكاديمية لا يعني إمكانية قبوله بالجامعة، وأنه لا يمكن استرجاع أي رسوم لتسجيل الاختبارات بعد تحصيلها.