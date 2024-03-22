

انطلقت المسابقة الرمضانية الثانية لطلبة ذوي الإعاقة تحت شعار (السباق العظيم في حفظ القرآن الكريم) والتي أقامها قسم ذوي الإعاقة بإدارة الرعاية الاجتماعية التابعة لعمادة شؤون الطلبة وبالتعاون مع جمعية المنابر القرآنية على مدى 3 أيام متتالية في مركز المؤتمرات بمدينة صباح السالم الجامعية.



وشارك في المسابقة القرآنية الرمضانية الثانية 23 طالبا وطالبة من مختلف كليات جامعة الكويت من فئة ذوي الإعاقة، بتنظيم من إدارة الرعاية الاجتماعية التابعة لعمادة شؤون الطلبة، وذلك بهدف تشجيع الطلبة على حفظ وتلاوة القرآن الكريم تجويدا وتدبرا، في جو تنافسي محفز، وتقديمهم كنماذج طيبة للاقتداء.



وذكر القائم بأعمال عميد شؤون الطلبة أ.د.جاسم الحمدان أن المسابقة هدفت إلى تحفيز الطلبة على حفظ القرآن الكريم وتلاوته وغرس حب القرآن في نفوس الطلبة وتقديم الدعم التوعوي والنفسي لأبنائنا الطلبة من فئة ذوي الإعاقة، كما أنها نواة لإقامة أنشطة دعوية وثقافية لذوي الإعاقة.



هذا وسيقام الحفل الختامي لتكريم الفائزين بالمسابقة يوم الأربعاء الموافق 2024/3/27 تحت رعاية مدير جامعة الكويت بالإنابة أ.د. مشاري لافي الحربي وبحضور جميع الطلبة المشاركين وذويهم ولجنة التحكيم من جامعة الكويت وجمعية المنابر القرآنية في مركز المؤتمرات بمدينة صباح السالم الجامعية في تمام الساعة 9 مساء.