إيمانا بدور النشر العلمي في الارتقاء بمجالات البحث الأكاديمية لتعزيز التعاون بين مختلف المجالات العلمية، كرم مدير جامعة الكويت بالإنابة أ.د.مشاري الحربي رؤساء تحرير المجلات التابعة لمجلس النشر العلمي والتي أحرزت أداء مميزا للعام الجامعي 2022/2023، وذلك يوم الأربعاء الموافق 20 مارس 2024 في مبنى الجوهرة بمدينة صباح السالم الجامعية - الشدادية.



وشمل التكريم أعضاء مجلس النشر العلمي برئاسة القائم بأعمال نائب مدير الجامعة للأبحاث ورئيس مجلس النشر العلمي أ.د.عثمان الخضر، والقائم بأعمال رئيس تحرير حوليات الآداب والعلوم الاجتماعية بكلية العلوم الاجتماعية أ.د.تغريد محمد القدسي، ورئيس تحرير مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية أ.د.عبدالرزاق الشايجي، ورئيس تحرير المجلة التربوية أ.د.غازي الرشيدي، والقائم بأعمال رئيس لجنة التأليف والتعريب والنشر والأستاذ بقسم التاريخ والآثار بكلية الآداب أ.د.فيصل الكندري، والقائم بأعمال رئيس تحرير مجلة العلوم الاجتماعية بكلية العلوم الاجتماعية أ.د.هيفاء الكندري، والقائم بأعمال رئيس تحرير مجلة دراسات الخليج والجزيرة العربية د.حصة النصار، والقائم بأعمال رئيس تحرير المجلة العربية للعلوم الإنسانية د.حمد عبيد العجمي، ورئيس تحرير المجلة العربية للعلوم الإدارية د.محمد المرزوق، والقائم بأعمال مدير مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية أ.د.يعقوب يوسف عبدالله، ورئيس تحرير مجلة الحقوق أ.د.فايز عايد الظفيري، ورئيس تحرير مجلة الكويت للعلوم أ.د.شفيقة عبدالحميد العوضي، والقائم بأعمال رئيس تحرير مجلة الأبحاث الهندسية أ.د.سامي جواد حبيب.



في البداية، أكد مدير جامعة الكويت بالإنابة أ.د.مشاري الحربي أن التميز في الأداء الذي قدمه مجلس النشر العلمي يأتي انطلاقا من الأهداف التي ينشدها المجلس والمتمثلة في نشر البحوث والكتب العلمية المميزة، وتوطيد الصلات العلمية والفكرية بين جامعة الكويت والجامعات ومعاهد البحوث الأخرى، مشيرا إلى أن مجلس النشر العلمي له دور ريادي في ربط الجامعة بالمجتمع من خلال طرح قضاياه ومشكلاته بالبحث والدراسة وإيجاد الحلول المناسبة لها، مضيفا: «لقد قام مجلس النشر العلمي بالعديد من الأنشطة العلمية، وذلك وفق خطة وضعها ذات أهداف محددة، وآلية معينة، وبرنامج زمني بهدف نشر الثقافة العلمية الرفيعة لخدمة الأوساط الأكاديمية ودوائر صنع القرار وسائر القراء والمهتمين».



وبين أ.د.الحربي أن إنجازات مجلس النشر العلمي في جامعة الكويت للعام 2023، تمثل محطة مهمة في مسيرة البحث العلمي والتطور الأكاديمي بجامعتنا العريقة، منوها بأن هذه الإنجازات ستسهم في رفع المكانة العالمية لجامعة الكويت والتي لم تكن لتتحقق لولا العمل الجماعي والتعاون المثمر، لافتا إلى أن عام 2023 كان عاما حافلا بالإنجازات البحثية المتميزة التي عكست التزامنا بتحقيق الريادة والتميز في مجالات البحث العلمي المتنوعة.



واستعرض أ.د.الحربي أهم إنجازات مجلس النشر العلمي قائلا: «إن من أهم إنجازات المجلس انضمام المجلات العلمية للكشاف العربي للاستشهادات العربية في قاعدة العالمية (Web of Science)، وذلك على نحو الدخول المفتوح لجميع المجلات، بالإضافة إلى بلوغ معامل التأثير العلمي (Impact Factor) لمجلة الكويت للعلوم 1.40 ومجلة الأبحاث الهندسية 1.0، وتحميل نحو 10 آلاف بحث على مواقع المجلات.



وأضاف أ.د.الحربي أن من أهم الإنجازات هي الريادة في التصنيفات العربية للاستشهاد في كل من معامل التأثير العربي، إلى جانب صدور النسخة الإلكترونية للمجلات العلمية بجميع أعدادها للعام الجامعي 2023/2022، بالإضافة إلى تطوير مواقع المجلات العلمية، وتضمينها برنامج استقبال البحوث وتحكيمها إلكترونيا مع تحديث شامل لقواعد النشر ومحتوى المجلات ونظام تقييم رؤساء التحرير، موجها الشكر لكل القائمين على هذا التميز الذي يعد مصدر فخر لنا ولجامعة الكويت.



وبدوره، أكد القائم بأعمال نائب مدير الجامعة للأبحاث ورئيس مجلس النشر العلمي أ.د.عثمان الخضر أن للنشر العلمي دورا هاما في استعراض العديد من المشكلات الراهنة بوصفه أداة هامة للتقدم والتطور على كافة الأصعدة الأكاديمية والبحثية، لافتا إلى أن التحول الإلكتروني لإصدار المجلات خلق فرصة أكبر لإنجاز المعاملات بصورة أسرع تختصر الوقت والجهد.



وأضاف أن مجلس النشر الإلكتروني نجح في تحقيق ثورة علمية في فتح قواعد النشر، وذلك من خلال عمل ما يقارب 10 آلاف بحث بتعاون المجلات الثمانية، مبينا أن وجود المجلات العربية داخل قواعد المعلومات ونشر البحوث فيها إلى جانب المجلات العالمية يخدم جامعة الكويت في قواعد الترقية.



وفي الختام تم تكريم كافة رؤساء التحرير بمجلس النشر العلمي تقديرا وعرفانا لما قدموه من مساهمات علمية في استثمار التقنيات الحديثة ومبادرات الوصول الأمثل لتعزيز التعاون والتكامل بين مختلف المجالات العلمية والتي من شأنها رفع اسم جامعة الكويت، وفتح باب المنافسة مع الجامعات العالمية الأخرى.



وعلى هامش التكريم قام مدير جامعة الكويت بالإنابة بعمل جولة تفقدية شملت مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية، وجميع مجلات مجلس النشر العلمي.