وقعت جمعية الهلال الأحمر اتفاقية تعاون مشترك مع الهلال الاحمر الأردني والهيئة الخيرية الهاشمية الاردنية بهدف تعزيز إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.



وقال سفيرنا لدى الاردن حمد المري لـ «كونا» عقب التوقيع إن الاتفاقية تأتي استكمالا للتعاون المشترك الكويتي والأردني في مجال اغاثة الاشقاء الفلسطينيين في غزة والتي بدأت منذ الايام الاولى من الحرب على القطاع.



وشدد على أن العمل الإنساني والاغاثي يحظى بدعم واهتمام كبير من القيادة السياسية في البلدين الشقيقين وتوجيهاتهم السامية للقادة الميدانيين لتقديم ما من شأنه في إغاثة ودعم الأشقاء في غزة نتيجة ما يتعرضون له من اعتداءات وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان من قبل عدوان سافر لقوات الاحتلال الاسرائيلي.



وأوضح أن الكويت سيرت جسرا جويا لإغاثة الأشقاء في غزة عبر الأردن وموازيا للجسر الجوي الكويتي في مطار العريش المصري وذلك استجابة لرغبة العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بأن تكون جزءا من المساعدات الإنسانية من خلال الأردن وهذا ما تم وسيتم بشكل متواصل خلال الأيام القادمة.



وأكد أن دولة الكويت لن تألو جهدا في سبيل إغاثة ومساعدة الشعب الفلسطيني الشقيق وستسلك كل الطرق لتحقيق أهدافها المنشودة في الوقوف بجانب القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني وهذا إيمانا راسخ منها إن مصابنا واحد.



ومن جانبه، قال الامين العام للهيئة الخيرية الهاشمية الاردنية د.حسين الشبلي في تصريح مماثل لـ «كونا» إن الاتفاقية تؤطر ألية العمل المشترك لدعم سكان غزة في مختلف المجالات سواء كانت إغاثية او غذائية او طبية من خلال مساعدة وعلاج الجرحى.



ووصف التعاون مع الهلال الأحمر الكويتي ونظيره الأردني بأنه «مستدام ودائم»، مشيرا إلى أن هذه الاتفاقية جاءت لدعم واستمرار التعاون المشترك وإضافة المزيد من الجهود المبذولة لتوصيل المساعدات الكويتية إلى قطاع غزة.



وثمن الشبلي الدعم الكبير والمتواصل والمقدم من دولة الكويت سواء الدعم الرسمي والشعبي للشعب الفلسطيني الشقيق وخاصة قطاع غزة في هذه الظروف.



بدوره، قال المدير العام لجمعية الهلال الأحمر عبدالرحمن العون في تصريح لـ «كونا» إن الاتفاقية تهدف لتعزيز التعاون المشترك واستمرار لتوجيهات القيادة السياسية لدعم الأشقاء في فلسطين من خلال تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية جراء ما يتعرضون له من اعتداءات وانتهاكات جسيمة من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي.



وأعرب عن حرص جمعية الهلال الأحمر الكويتي على تعزيز المساعدات المقدمة من خلال الهيئة الخيرية الهاشمية الاردنية لقطاع غزة وإدخالها بكميات اكبر وبتنوع اكثر من خلال الدخول البري او عبر الإنزال الجوي الذي تقوم به القوات المسلحة الأردنية.



ومن جانبه، قال رئيس الهلال الأحمر الأردني الدكتور محمد الحديد في تصريح مماثل لـ «كونا» إن الاتفاقية الثلاثية تأتي تجسيدا للشراكة المجتمعية ميدانيا وتعزيز ايصال المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني الشقيق، معربا عن تطلعه لأن تكثف الجهود وتصب في مصلحة المستضعفين في غزة.