

طارق عرابي



أصدر وزير التجارة والصناعة عبدالله الجوعان قرارين وزاريين بإضافة أنشطة جديدة إلى قائمة الانشطة التجارية، وضمن الحدود المعمول بها في الدليل الموحد لتصنيف الانشطة الاقتصادية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.



وتضمن القرار الاول الذي حمل الرقم 103 لسنة 2024، إضافة نشاطي إدارة الانتاج الفني ضمن أنشطة المعلومات والاتصالات والخدمات المتصلة بها، ونشاط تنجيد القوارب ومستلزماتها إلى انشطة التجارة العامة والخدمات المتصلة بها.



أما القرار الثاني والذي حمل الرقم 105 لسنة 2024، فقد تضمن إضافة نشاطي تصميم الديكورات الخارجية ونشاط تصميم المخططات متعددة الابعاد إلى قطاع الانشطة المهنية والعلمية والتقنية والاستشارية والخدمات المتصلة بها.



جدير بالذكر ان وزارة التجارة والصناعة تعمل بين الحين والآخر على إضافة الانشطة التجارية الجديدة، بما يتناسب مع المستجدات الاقتصادية وحاجة الاسواق المحلية لمختلف أنواع الانشطة المستجدة.