

يشارك فريق الريشة الطائرة بالأولمبياد الخاص الكويتي في المسابقة الخليجية للريشة الطائرة للأولمبياد الخاص التي ينظمها الأولمبياد الخاص الإماراتي بالتعاون مع الرئاسة الإقليمية للأولمبياد الخاص لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في أبوظبي خلال الفترة من 9 إلى 13 الجاري.



وتترأس وفد الكويت في المسابقة، رئيس الأولمبياد الخاص الكويتي هناء الزواوي، واللاعبين محمد وليد بورباع وفوزان القصار في منافسات الفردي والزوجي واللاعبة شيخة الهندي في منافسات الفردى وروان الفودري مدربة وحازم التركيت ومصطفى حسونة إداريين.



وبهذه المناسبة، قالت الزواوي: ان المشاركة تأتي لمنح لاعبينا فرصة الاحتكاك والمنافسة وصقل قدراتهم في جميع الألعاب الرياضية، مضيفة: ان لاعبي الريشة الطائرة استعدوا جيدا للمسابقة لمواصلة مسيرة التألق الكويتي في اللعبة والذي تجلى في إحراز الأولمبياد الكويتي لذهبية الريشة الطائرة بدورة الألعاب العالمية التي أقيمت الصيف الماضي في برلين.



وقدمت الشكر لأسرة الأولمبياد الخاص الكويتي ونادى الطموح الرياضي والأجهزة الفنية والإدارية وأولياء أمور اللاعبين وكل الجهود المخلصة التي بذلت للإعداد والتجهيز للمشاركة.



من جانبها، أوضحت المدربة روان الفودري أن الفريق خاض برنامج إعداد مكثف اختتم بمعسكر داخلي، تم خلاله التركيز على مهارات التوافق العضلي والعصبي وقوة التحمل والارتفاع بمستوى اللياقة البدنية، كما أشادت بحماس والتزام اللاعبين ودعم إدارة الأولمبياد الخاص ونادي الطموح وأولياء الأمور.