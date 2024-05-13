أصدر الرئيس السوري بشار الأسد مرسوما حمل الرقم 101 للعام 2024، ويقضي بتعيين محافظين جدد لمحافظات دير الزور وريف دمشق وحماة.



وبحسب وكالة الأنباء الرسمية «سانا»، نص المرسوم على تعيين معتز تيسير قطان محافظا لمحافظة دير الزور، وأحمد إبراهيم خليل محافظا لمحافظة ريف دمشق، ومعن صبحي عبود محافظا لمحافظة حماة.



وفي مرسوم آخر حمل الرقم 102 للعام 2024، تقرر إنهاء تعيين بسام بارسيك محافظا لمحافظة السويداء، وتعيين أكرم علي محمد بدلا عنه.



وسبق أن أصدر الأسد مرسومين جديدين يقضيان بإنهاء التعيينات السابقة لأعضاء «القيادة المركزية» الجدد في «حزب البعث»، تمهيدا لتوليهم مهامهم الجديدة.



وبحسب «سانا»، يقضي المرسومان بإنهاء تعيين كل من فاضل نجار محافظا لمحافظة دير الزور، وصفوان سليمان أبو سعده محافظا لمحافظة ريف دمشق.



كذلك أنهى الأسد تعيين محمود زنبوعة محافظا لمحافظة حماة، مع إنهاء تمديد تعيين طه حمادي الخليفة رئيسا لجامعة الفرات لمدة ثلاث سنوات.