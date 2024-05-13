أعلنت الشركة الكويتية للاستثمار بياناتها المالية عن الربع الأول 2024، حيث سجلت نموا في غالبية مؤشراتها، وبمعدلات تبرهن على نجاح استثماراتها الإستراتيجية للنمو المستدام، وقدرتها على تحقيق نتائج إيجابية بمختلف الدورات.



وحققت «الكويتية للاستثمار» عن هذه الفترة صافي ربح بلغ 6.4 ملايين دينار مقارنة بصافي ربح محقق عن الفترة المقابلة من العام الماضي وصل الى 1.7 مليون دينار ما يحمل نموا بـ 286%.



وبلغت ربحية سهم الشركة عن الربع الأول من 2024 نحو 9 فلوس مقابل 0.74 فلس ربحية محققة للسهم بالربع الأول من 2023، ما يعكس نموا ملموسا بربحية السهم بين الفترتين يبلغ 1183%، وبما يشكل قيمة مالية مضافة للشركة، تعكس جودة نتائجها المالية المحققة، ومتانتها المستدامة.



وجاءت تدفقات الإيرادات عن الربع الأول مدفوعة بشكل أساسي بالنمو في إيرادات الأنشطة الاستثمارية الرئيسية للشركة والتي تضمنت مزيجا تشغيليا متنوعا أثبت نجاحه في تخفيف المخاطر وتحسين العوائد.



ونتيجة لذلك قفز إجمالي الإيرادات التشغيلية الذي سجلته «الكويتية للاستثمار» بنهاية الفترة الفصلية المنتهية إلى 11.13 مليون دينار، وذلك صعودا من 6.2 ملايين دينار مسجل في الفترة المقابلة من 2023، ليبلغ مع ذلك معدل النمو بهذا البند 79%.



وسجلـــت «الكويتيـــة للاستثمار» بنهاية الربع الأول من 2024 إجمالي حقوق ملكية لمساهميها يقدر بـ 120 مليون دينار مقابل 112 مليون دينار محققة في الفترة المقابلة من العام الماضي، ما يحقق نموا بين الفترتين يبلغ 7%.