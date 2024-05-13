أصدر المركز المالي الكويتي «المركز» تقريره الأخير بعنوان: «الاكتتابات الأولية العامة في دول الخليج بالربع الأول من 2024»، حيث كشف التقرير عن أن إجمالي قيمة الاكتتابات الأولية العامة للأسهم الخليجية بلغ 931 مليون دولار بالربع الأول، من خلال 9 عمليات طرح أسهم مسجلة انخفاضا بنسبة 73% مقارنة بالربع الأول من 2023، حيث بلغت آنذاك القيمة الإجمالية للاكتتابات العامة الأولية 3.5 مليارات دولار من خلال 12 عملية طرح أسهم.



وأشار تقرير «المركز» إلى أن السعودية تصدرت من حيث إجمالي الاكتتابات الأولية العامة للأسهم خلال الربع الأول من العام، حيث تم طرح ثمانية اكتتابات أولية عامة بقيمة إجمالية بلغت 503 ملايين دولار، بارتفاع بلغ 594% مقارنة بقيمتها بالربع الأول من 2023، ما يشكل نسبة 54% تقريبا من إجمالي قيمة الاكتتابات الأولية العامة للأسهم الخليجية.



وشهدت الامارات اكتتابا أوليا عام بلغت قيمتها 429 مليون دولار مسجلة انخفاضا بنسبة 87% مقارنة بالربع الاول من 2023، وممثلة 46% تقريبا من إجمالي قيمة الاكتتابات الأولية العامة للأسهم الخليجية خلال الربع الأول من العام الحالي.



وقد تصدر قطاع المواصلات من حيث إجمالي قيمة الاكتتابات مشكلا نسبة 46% من إجمالي إصدارات الفترة وذلك من خلال طرح أسهم شركة باركن في سوق دبي والذي بلغت قيمتها 429 مليون دولار، يليها قطاع الأغذية والمشروبات والذي شكل نسبة 34% من إجمالي الاكتتابات من خلال إدراج أسهم شركة مودرن ميلز في سوق تداول السعودي بقيمة 314 مليون دولار.



وتتبعها قطاعات الصيدلة والأدوات الطبية وقطاع مواد الخام بنسب 14% و2% و1% على التوالي، شملت القطاعات الأخرى خدمات المستهلك والخدمات المالية والخدمات التجارية وقطاع التكنولوجيا.



وهيمن سوق تداول السعودي على اجمالي قيمة الاكتتابات الأولية في المنطقة بنسبة بلغت 54% منها 445 مليون دولار في السوق الرئيسي و57 مليون دولار في سوق نمو الموازي، فيما شهد سوق دبي للأوراق المالية إدراجا بقيمة 429 مليون دولار مشكلا نسبة بلغت 46% من اجمالي قيمة الاكتتابات الخليجية.