

بداح العنزي



ذكر مدير عام البلدية م. سعود الدبوس أن تخصيص أرض لزراعة نخيل التمر يلزم توفير دراسة بيئية. وقال م. الدبوس في رده على اقتراح العضو م. علياء الفارسي بشأن تخصيص ارض لزراعة نخيل التمر شمال البلاد إن اقتراح موقع بديل لزراعة نخيل التمر شمال البلاد يتعارض مع المواقع التالية:



٭ محمية المنطقة منزوعة السلاح الطبيعية في المنطقة الحدودية الكويتية بالقرب من الحدود الدولية مع جمهورية العراق الشقيق.



٭ موقع حقل نفط الكويت الصخري.



٭ محمية الهويملية الطبيعية.



كما أن الأمر يلزم توفير دراسة بيئية للمقترح، علما أن الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية قد افادتنا بعدم الاختصاص.