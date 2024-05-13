نبذل أقصى الجهود لإنهاء الصيانات المطلوبة قبل دخول موسم الذروة وتخطي تأثير تأخر «المناقصات»

خطونا خطوة كبيرة باتجاه توقيع المرحلة الثانية من العدادات الذكية لتركيب 500 ألف عداد ذكي في مختلف القطاعات



دارين العلي



أكدت وكيلة وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة م.مها العسعوسي سعي الوزارة وفي مختلف المجالات للدخول إلى موسم الذروة باستعداد كامل لمواجهة الأحمال التي عادة ما تسجل ارتفاعا كبيرا بدءا من نهاية مايو من كل عام.



وقالت في تصريح خاص لـ «الأنباء» إن الوزارة وفي هذا السياق تمكنت من الحصول على موافقة كل من سلطنة عمان وقطر لتزويدها بـ 500 ميغاواط عبر شبكة الربط الخليجي وبانتظار توقيع العقود خلال الأسبوع الجاري.



ولفتت إلى أن هذه الطاقة التي ستضاف إلى الشبكة ستكون كفيلة بتأمين التشغيل الآمن للوحدات لتغطية الاستهلاك الأقصى المتوقع والذي قد يبلغ نحو 17600 ميغاواط، بينما تبلغ الطاقة الاجمالية الكلية للمحطات نحو 19 ألف ميغاواط، ولفتت إلى أن سلطنة عمان ستزود شبكة الكويت بـ 300 ميغاواط، بينما الشبكة القطرية ستزود الكويت بـ 200 ميغاواط خلال الشهر المقبل وقابلة للتجديد وفق أوضاع الشبكتين علما أن تكلفة الشراء متقاربة مع تكلفة الانتاج في الشبكة الكويتية.



وفي سياق آخر، قالت العسعوسي إن الوزارة تحاول تخطي التأخير الحاصل في ترسية عقود الصيانات لديها بسبب عدم وجود مجلس «المناقصات»، وذلك بأساليب فنية لتخطي أي تأثير ممكن أن يحصل على الوحدات والشبكة ككل. وأوضحت أن المعنيين في الوزارة يبذلون أقصى الجهود لإنهاء الصيانات المطلوبة قبل دخول موسم الذروة سواء في شبكة الكهرباء او المياه.



وشددت على انه لا نية إطلاقا للجوء إلى القطع المبرمج وان موسم الذروة سيمر كما مر الموسم الفائت معولة على وعي المواطنين والمقيمين في خفض الاستهلاك وعدم الإسراف سواء في الكهرباء او المياه، مؤكدة ان الترشيد يجب ان يتحول إلى ثقافة مجتمع للحفاظ على موارد الدولة.



وفي سياق متصل، قالت العسعوسي إن الوزارة خطت خطوة كبيرة باتجاه توقيع المرحلة الثانية من العدادات الذكية والتي وافق ديوان المحاسبة على ترسيتها مؤخرا على الشركة صاحبة أرخص الأسعار، حيث سيتم توريد وتركيب ما يقارب من 500 ألف عداد ذكي لتركيبها في مختلف القطاعات في الدولة بعد أن تم تركيب 200 ألف عداد في المرحلة الأولى بالقطاعات الاستثمارية والتجارية.



ولفتت إلى أن هذه العدادات ستوفر على العميل في الفواتير، كما أنها ستسهم في خفض الاستهلاك وإدارته خاصة أنها تمتاز بميزة التحول إلى عدادات للدفع المسبق.