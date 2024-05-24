الاجتماع بحث الشراكة الإستراتيجية بين الجانبين وسبل تطوير التعاون الدفاعي المشترك لتعزيز أمن واستقرار المنطقة



شارك آمر سلاح الدفاع الجوي اللواء الركن خالد درج سعد مترئسا وفد الجيش الكويتي في اجتماع مجموعة العمل المشتركة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة للأمن البحري ومنظومة الدفاع الجوي والصاروخي المتكامل.



وعقدت المجموعة اجتماعها بمقر الأمانة العامة لدول مجلس التعاون بالعاصمة السعودية الرياض على مدار يومي 22-23 مايو الجاري بحضور ممثلين عن القوات المسلحة بدول مجلس التعاون وممثلي الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. وخلال الاجتماع، تم بحث الشراكة الاستراتيجية بين دول المجلس والولايات المتحدة وسبل تطوير وتعزيز التعاون الأمني والدفاعي المشترك بما يكفل تحقيق المصالح المشتركة ويعزز أمن واستقرار المنطقة.



كما تمت مناقشة آخر مستجدات وتطورات الأوضاع في المنطقة، بالإضافة إلى القضايا والموضوعات الدفاعية ذات الاهتمام المشترك.