أعلنت وكالة الفضاء الأوروبية أن الفرنسية صوفي أدينو ستكون أول رائدة فضاء من دفعة 2022 من رواد الفضاء الأوروبيين تسافر إلى محطة الفضاء الدولية في ربيع عام 2026، على أن يلحق بها البلجيكي رافاييل لييجوا. وبذلك، ستصبح صوفي أدينو، ثاني رائدة فضاء فرنسية في التاريخ تسافر إلى مدار الأرض، بعد ثلاثين عاما من كلودي إينييريه.



وقالت صوفي أدينو، من مركز الفضاء التابع لوكالة الفضاء الأميركية (ناسا) في هيوستن، حيث تتدرب «إنها خطوة عملاقة». وقد اختيرت صوفي أدينو (41 عاما) للانتقال إلى محطة الفضاء الدولية مع زميلها البلجيكي رافاييل لييجوا (36 عاما)، من بين رواد الفضاء الأوروبيين الخمسة في دفعتها. وفي ربيع عام 2026، ستنضم أدينو إلى طاقم محطة الفضاء الدولية، على ارتفاع 400 كيلومتر فوق الأرض، قبل أن يلحق بها رافاييل لييجوا في نهاية مهمتها التي تستغرق ستة أشهر.



وقال المدير العام لوكالة الفضاء الأوروبية جوزف أشباخر خلال قمة فضائية في بروكسل، إن «اختيار صوفي ورافاييل نتيجة ملموسة لالتزامنا بالحفاظ على وجود أوروبي قوي» في الفضاء، حيث «تتطور أنشطة الاستكشاف بوتيرة غير مسبوقة».