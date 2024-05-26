أعلن سفير دولة الكويت لدى السودان د. فهد الظفيري اليوم الأحد، وصول سفينة مساعدات إلى (بورتسودان) محملة بأدوية مرض السرطان بتكلفة مليون دولار.

وقال السفير الكويتي في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا)، ان المساعدات المقدمة من جمعية الهلال الأحمر الكويتي ومركز الملك سلمان للإغاثة تمثل باكورة تعاون مشترك وترجمة للاتفاق الذي وقع بينهما.

وأضاف ان التعاون الكويتي - السعودي سينعكس ايجابا على معالجة الكوارث والمآسي الانسانية حول العالم لافتا الى ان المساعدات تأتي في إطار الدعم المستمر للأشقاء في السودان تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.

وذكر الظفيري ان المساعدات نقلت عبر جسر جوي منذ الأيام الأولى للحرب في السودان وشملت مساعدات غذائية ودوائية وايوائية وسيارات اسعاف وأجهزة طبية.

وأوضح ان المساعدات المقدمة من جمعية الهلال الأحمر الكويتي هي الثانية من نوعها بعد تقديم 190 طنا من المواد الغذائية والمستلزمات الطبية في سبتمبر الماضي، مؤكدا حرص دولة الكويت على تقديم المزيد من المساعدات للأشقاء بالسودان وتنظيم زيارات لكوادر طبية كويتية.