عبدالعزيز الفضلي



دعت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة وزارة التربية، إلى العمل ببعض الإجراءات التي من شأنها تحقيق الهدف المنشود وتعزيز استراتيجية ترشيد استهلاك الكهرباء والماء خلال فترة الصيف لعام 2024. جاء ذلك في كتاب وجهته وزارة الكهرباء لوكيل التربية وتلقت «الأنباء» نسخة منه، وأشارت فيه إلى أنه «من منطلق التعاون بين وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة وجهتكم، فإن الوزارة تقدر جهودكم الحثيثة والملموسة في تقليل الاستهلاك لموردي الكهرباء والماء، وتعاونكم بهذا الشأن في كل عام خصوصا في فترة الصيف والتي تشكل عبئا كبيرا على محطات توليد الطاقة لدى الوزارة. وأضافت الوزارة في كتابها «وإذ تحرص الوزارة على خفض معدلات الاستهلاك خلال ساعات الذروة (من الساعة 12:00 ظهرا حتى 04:00 عصرا) كل يوم من أيام الصيف، والذي من شأنه - ضمان عدم انقطاع التيار الكهربائي وكذلك استمرار وصول المياه للمستهلكين، فإن الوزارة تتقدم إليكم ببعض الإرشادات وتحثكم على عمل بعض الإجراءات التي من شأنها تحقيق الهدف المنشود».



وذكرت أنه ضمن هذه الإجراءات ضبط درجة حرارة التكييف عند 24 مئوية وهي درجة الحرارة التصميمية للمباني المكيفة، والإبقاء على درجة حرارة التحكم لأجهزة التكييف عند 27 درجة مئوية في الأماكن التي بها أجهزة كمبيوتر وغيرها من المعدات الحساسة، وإغلاق أنظمة التكييف ومصابيح الإضاءة وغيرها من الأجهزة الكهربائية في الأماكن غير المستخدمة، والتأكد من إطفاء المصابيح بعد ساعات العمل الرسمي.



وبينت أنه من ضمن تلك الإجراءات إغلاق مراوح دورات المياه غير المستخدمة، وإغلاق سخانات المياه في دورات المياه والمطابخ، وإصلاح تسريب المياه في الصنابير والشطافات، والتأكد من أن النوافذ والأبواب محكمة الإغلاق واستخدام الإضاءات الموفرة للطاقة (LED).



وطالبت الوزارة في كتابها باستخدام الحساسات الضوئية في الأماكن قليلة الاستخدام، وعدم تشغيل الأجهزة والمعدات ذات الأحمال العالية خلال فترة الذروة.