آلاء خليفة



قامت الجمعية الكويتية لجودة التعليم بزيارة مثمرة إلى مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د.حسن الفجام، ومثل الجمعية في هذا اللقاء نائب الرئيس والمدير المؤسس للجهاز الوطني للاعتماد الاكاديمي وضمان جودة التعليم د.نورية العوضي، وأمين السر د.مشعل الشريدة، وعضو مجلس الإدارة م.رعد الصالح.



وتناول اللقاء محاور عدة، أبرزها موضوع التعيينات والسياسات المتبعة، وطالبت الجمعية بإصلاح آلية التعيينات والحد من التجاوزات التي جرت بالسابق من خلال اللجان المختصة.



وأوضح د.الفجام أن التعيينات الحالية تم إيقافها مؤقتا بهدف تطوير عملية التعيينات، والحفاظ على المساواة والتكافؤ في الفرص بين المتقدمين، بما يضمن تحقيق أعلى مستويات الشفافية.



كما شمل النقاش بعض الملفات المتعلقة بتطوير جودة الأبحاث وآلية النشر العلمي وتم التأكيد على أن الجهود مستمرة لتحسين هذه الجوانب، بحيث يتم النشر في مجلات علمية مرموقة على المستويات العالمية والإقليمية والمحلية، مما يساهم في رفع مستوى البحث العلمي في الهيئة.



يذكر أن جهود عدة قامت بها الجمعية من خلال إبراز مواطن الخلل في النشر العلمي لإدارة الهيئة والوزارة وتم عرضها على مكتب رئيس مجلس الوزراء، والتي أدت إلى تعديلات في لائحة الترقيات تتعلق بالنشر العلمي وضمان جودته.



ومن بين أهم البنود المطورة في هذه اللائحة هو تطوير آلية اعتماد المجلات العلمية لغرض الترقية، بحيث تكون موجهة إلى المجلات المرموقة العالمية والإقليمية والمحلية لضمان تحقيق أعلى معايير الجودة الأكاديمية والنشر العلمي من خلال لجنة دائمة تتبع آلية مشابهة لما هو معمول به في جامعة الكويت.



وفي ختام اللقاء، أكدت الجمعية حرصها على تقديم كل سبل الدعم والتعاون مع الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب لتطوير منظومة التعليم التطبيقي والتدريب من أجل مخرجات محترفة تلبي احتياجات سوق العمل.