عبدالله الراكان



كشف مدير الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د.حسن الفجام، عن فتح باب الالتحاق في كليات ومعاهد الهيئة ودوراتها التدريبية خلال يوليو المقبل، مشيرا إلى أن الهيئة ستجتمع خلال الفترة المقبلة لاعتماد خطة القبول الأصلية.



وقال الفجام خلال رعايته وحضوره حفل تكريم كوكبة من خريجي كلية التمريض للدفعة 2023-2024 أمس على مسرح المعهد العالي للاتصالات والملاحة في منطقة الشويخ بحضور وكيل وزارة الصحة د.عبدالرحمن المطيري، إن الهيئة في طور دراسة فتح باب الالتحاق لقبول غير الكويتيين عبر نفقتهم الخاصة، مشيرا إلى أن الهيئة تشجع على تدشين هذا التوجه.



أما فيما يخص أعداد قبول الطلبة في تخصص التمريض، فإن قبول الطلبة في كلية التمريض بما يتناسب مع الطاقة الاستيعابية.



وبشأن إعادة فتح باب الالتحاق في دراسة الطلبة في المعهد التمريض بالتنسيق مع صندوق إعانة المرضى كما هو في السابق، كشف عن انه «إلى الآن لا يوجد شيء بهذا الشأن»، موضحا أن أبواب الهيئة مفتوحة لأي اقتراح يعود بالنفع على الطلبة.



وأعرب الفجام عن سعادته في تخريج هذه الكوكبة من كلية التمريض، مشيرا إلى أن القطاع الصحي يحتاج إلى مهنة التمريض التي تعتبر مهنة إنسانية.



من جانبها، ذكرت عميد كلية التمريض د. ليلى الشطي، أن الطلبة الخريجين تمكنوا من اجتياز متطلبات التخرج، وأنهم نالوا الدرجة العلمية، مشيرة إلى أنه حان وقت العمل والإتقان. وثمنت الشطي دور سوق العمل في وزارة الصحة وشركة نفط الكويت على دعمهم اللامحدود في المساهمة بتثبيت التدريب السريري في أروقة المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية، بالإضافة إلى جمعية صندوق إعانة المرضى الراعب الذهبي لهذا الحفل في تشجيع الخريجين على ممارسة الدور الإنساني إلى جانب مهنة التمريض.



من جهته، أكد نائب رئيس جمعية صندوق إعانة المرضى د.عادل التوحيد، أن الهيئة لها دور في تخريج دفعات من الممرضين من عام 2002 حتى 2014، التي ساهمت في تدريب 8 دفعات من الممرضين، وزودت سوق العمل أكثر من 900 ممرض انخرطوا في الخدمات الصحية، مجددا دعوته لـ«التطبيقي» على استعادة هذه التجربة للعمل معا لتوفير الكوادر الصحية.