عبدالعزيز الفضلي



فيما رفعت مدارس المرحلة الابتدائية أمس نتائج نهاية العام الدراسي لطلبتها، ستقوم الادارات المدرسية لطلبة المرحلة المتوسطة صباح اليوم الإثنين بإعلان نتيجة امتحانات الفترة الدراسية الثانية لامتحانات نهاية العام، وذلك عبر موقع وزارة التربية الالكتروني، بينما سيؤدي طلبة الصفين العاشر والحادي عشر اختبارهما الأخير اليوم، على ان تعلن النتيجة فور الانتهاء من المراجعة والتصحيح.

وفي هذا السياق، كشفت مصادر لـ«الأنباء»، عن انه سيتم غدا الثلاثاء توزيع الشهادات على طلبة المتوسطة في المدارس، مشيرة إلى ان الادارات المدرسية تقوم بجهود مكثفة لتجهيز الشهادات وتوزيعها، على ان تبدأ اختبارات الدور الثاني للمتوسط اعتبارا من يوم الأحد 23 إلى الأحد 30 يونيو المقبل، كما ستقوم المدارس يومي 23 و24 من الشهر القادم بتحويل ملفات المتعلمين من المرحلة المتوسطة إلى المرحلة الثانوية.