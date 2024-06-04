

رفع الاتحاد الدولي للنقل الجوي «إياتا -IATA» من توقعاته لصافي الدخل الذي ستحققه صناعة الطيران العالمية هذا العام إلى 30.5 مليار دولار بدعم من ارتفاع أسعار التذاكر والطلب المرتفع على السفر بعد الجائحة.



وكانت التوقعات السابقة لـ IATA والتي أصدرها في ديسمبر الماضي، بأن تحقق صناعة الطيران صافي دخل بـ 25.7 مليار دولار هذا العام، وتقارن هذه التوقعات مع تحقيق صناعة الطيران صافي دخل بـ 27.4 مليار دولار العام الماضي.



وذكر الاتحاد الدولي للنقل الجوي أن أعداد المسافرين هذا العام قد تلامس 5 مليارات مسافر.



كما توقع أن يصل عائد شركات الطيران على رأس المال المستثمر إلى 5.7% هذا العام وهو أقل بنحو 3.4% من متوسط تكلفة رأس المال.



ومن المتوقع بحسب «إياتا» أن تصل الأرباح التشغيلية لشركات الطيران إلى 59.9 مليار دولار في عام 2024، مقارنة بـ 52.2 مليار دولار في عام 2023.



كما من المتوقع أن ترتفع إيرادات شركات الطيران بـ 9.7% هذا العام لتسجل مستوى قياسيا عند 996 مليار دولار.



وذكر IATA أن إجمالي نفقات شركات الطيران ستسجل ارتفاعا بـ 9.4% في 2024 إلى 936 مليار دولار وهو رقم قياسي.