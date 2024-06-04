

شارك ممثل صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد سفيرنا لدى المكسيك والمحال لدى السلفادور صلاح الحداد في مراسم حفل تنصيب رئيس جمهورية السلفادور نجيب بوكيلة والتي أقيمت في القصر الرئاسي بالعاصمة سان سلفادور السبت الماضي.



وقالت سفارتنا لدى المكسيك في بيان إن السفير الحداد نقل تحيات وتهنئة صاحب السمو الأمير إلى الرئيس بوكيلة بمناسبة إعادة تنصيبه رئيسا لبلاده وتمنيات سموه له بالتوفيق والنجاح في مهام عمله للفترة المقبلة ولبلده التطور والازدهار. وذكرت أن السفير الحداد أكد للرئيس بوكيلة حرص واهتمام الكويت على تعزيز علاقاتها مع جمهورية السلفادور ورغبتها في تطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات. وانتخب نجيب بوكيلة رئيسا للسلفادور لولاية رئاسية ثانية مدتها خمسة أعوام.