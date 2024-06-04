الناطق الرسمي باسم الحكومة: وزير التربية لم يقدم استقالته

إنهاء تكليف جميع أعضاء المطبعة السرية وفريق جديد لإدارتها.. وتحقيق موسّع



عبدالعزيز الفضلي



في سابقة هي الأولى في تاريخ التعليم بالكويت يتم إلغاء امتحان نهاية العام الدراسي لطلبة الثانوية العامة بعد تسريبه، هذا ما حدث في اختبار التربية الإسلامية والذي كان مقررا له أمس الاثنين، فعندما دخل الطلبة قاعات الامتحانات وجلسوا على المقاعد منتظرين تسلم اوراق الامتحان فوجئوا بإبلاغهم بأنه سيتم تبديل الامتحان وتقديم الاختبار الاحتياطي بعد ساعتين وذلك بعد تسريبه، وهو ما لم يحدث، حيث واصل الطلبة انتظارهم حتى الساعة العاشرة صباحا إلى أن تم ابلاغهم بالعودة إلى بيوتهم لعدم التمكن من تقديم الاختبار الاحتياطي، الأمر الذي أدى إلى حالة من الارتباك طالت وزارة التربية والمدارس والطلبة وأولياء أمورهم، ثم أعلنت الوزارة عن تأجيل الامتحان ومن ثم قامت بإجراء تعديل على جدول الامتحانات لتحدد يوم الاثنين المقبل موعدا لتقديم امتحان الإسلامية للطلبة.



وكشفت مصادر تربوية مطلعة لـ «الأنباء» ان وزير التربية د.عادل العدواني أنهى تكليف جميع أعضاء المطبعة السرية، ليتم تكليف فريق جديد لإدارة المطبعة، مشيرة إلى أن الوزارة ستقوم بإجراء تحقيق موسع حول من كان وراء تسريب الاختبار، مؤكدة انها ستتخذ الإجراءات الحازمة في هذا الشأن.



وأضافت المصادر أنه سيتم احالة المتسبب في التسريب إلى الجهات المختصة في وزارة التربية، مؤكدة ان الوزارة لن تسمح لأي شخص بالتلاعب في اوراق الاختبارات وستكون له بالمرصاد.



وذكرت المصادر أن وزارة التربية ستقوم بتكليف التواجيه العامة للمواد المتبقية في الجدول لإعداد اختبارات جديدة بدءا من اختبار يوم غد الأربعاء.



إلى ذلك، نفى رئيس قطاع الشؤون المحلية الناطق الرسمي باسم الحكومة عامر العجمي ما أثير في بعض وسائل التواصل الاجتماعي والخدمات الإخبارية بشأن تقديم وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.عادل العدواني استقالته من منصبه.



وقال العجمي في تصريح صحافي إنه جار اتخاذ كل الإجراءات القانونية بحق من نشر هذه الأخبار، داعيا الجميع إلى تحري الدقة وأخذ المعلومات من مصادرها الرسمية، ومحذرا من نشر الأخبار والشائعات الكاذبة، وأنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية كافة تجاه من يروجها.