آلاء خليفة



أعربت الجمعية الكويتية لإداريي المؤسسات التعليمية عن بالغ سعادتها بصدور أمر أميري بتزكية سمو الشيخ صباح الخالد وليا للعهد.



وقال أمين سر الجمعية بدر الحضرم في تصريح صحافي: تلقينا ببالغ السرور وعظيم الفخر صدور أمر أميري من صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد - حفظه الله ورعاه - بتزكية سمو الشيخ صباح الخالد وليا للعهد.



وأضاف الحضرم: إن مجلس إدارة الجمعية يستذكر بخالص الفخر والاعتزاز مسيرة سمو الشيخ صباح الخالد الحافلة بالإنجازات والعطاء سندا وعونا لصاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد - حفظه الله ورعاه، ونحن مستبشرين خيرا بعهد جديد من الإنجازات يضاف إلى مسيرة الكويت المشرقة.



واختتم الحضرم في تهنئته إلى سمو الشيخ صباح الخالد: نرفع لمقام سموكم الكريم أسمى آيات التهاني وأزكى التبريكات وأصدق الأمنيات بمناسبة تولي سموكم ولاية العهد، ونسأل المولى - عزّ وجلّ - أن يعين سموه ليكون معينا لصاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد - حفظه الله ورعاه - لنهضة ورفعة شأن الكويت عاليا بين الأمم.