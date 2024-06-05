تواجيه المواد الأساسية في استنفار تام وإلغاء جميع الاختبارات وإعداد بديل جديد اعتباراً من اليوم



عبدالعزيز الفضلي



أصدر وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.عادل العدواني قرارا يقضي بتكليف الوكيل المساعد لقطاع التنمية التربوية والأنشطة بالتكليف مريم العنزي وكيلا لقطاع البحوث التربوية والمناهج بالإضافة إلى عملها وذلك اعتبارا من اليوم.



كما كلف العدواني مدير عام منطقة مبارك الكبير التعليمية منصور الظفيري بالقيام بمهام الوكيل المساعد للتعليم العام بالإضافة إلى عمله.



إلى ذلك يستأنف طلبة الثانوية العامة اليوم الاربعاء امتحاناتهم بعد توقف يومين حيث يقدم طلبة القسم الأدبي اختبار مادة الفلسفة، بينما يؤدي طلبة العلمي امتحان مادة الأحياء. وتبذل وزارة التربية جهودا مكثفة لتأمين الاختبارات والحفاظ على سريتها خاصة بعد أن قام وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.عادل العدواني بتغيير أعضاء المطبعة السرية بعد حادثة تسريب اختبار مادة التربية الإسلامية، الأمر الذي تعذر تقديمه للطلبة. وفي هذا السياق، كشفت مصادر تربوية مطلعة لـ «الأنباء» ان تعليمات صدرت لمديري عموم المناطق التعليمية ومديري الشؤون التعليمية بالاشراف مباشرة على صناديق نقل الاختبارات، مشيرة إلى ان المطلوب من المديرين بدءا من اليوم التواجد في وقت مبكر بالمنطقة للاطلاع ومتابعة تسليم اوراق الاختبارات للسيارات التي ستقوم بإيصالها للمدارس.



من جهة أخرى، تعيش تواجيه المواد الدراسية في حالة استنفار تام إذ يواصلون الليل بالنهار لإنجاز اختبارات جديدة وتقديمها للطلبة في بقية أيام الامتحانات، حيث كشفت مصادر تربوية مطلعة لـ«الأنباء» أن تواجيه المواد الأساسية يسابقون الزمن لتجهيز اسئلة جديدة للاختبارات وتسليمها إلى المطبعة السرية للطباعة، مشيرة إلى انه تم إلغاء جميع الاختبارات المقبلة واعتبارا من اليوم ستكون الامتحانات بثوب جديد وتحت الحراسة المشددة.



وأضافت المصادر ان تغيير الاختبارات لا يقتصر على اختبارات نهاية العام فقط بل حتى على امتحانات الدور الثاني وأيضا للصفين العاشر والحادي عشر معربة عن بالغ شكرها وتقديرها للموجهين المتواجدين على مدار الساعة في الوزارة للانتهاء من تجهيز وإعداد اسئلة الاختبارات.



من جانب آخر، احتفلت لجنة المتعلم في المرحلة الابتدائية بتكريم فائقي وفائقات منطقة العاصمة التعليمية الموهوبين والحاصلين على المراكز الأولى في المسابقات العلمية والثقافية بعدد 86 طالبا وطالبة من المرحلة الابتدائية وذلك في مدرسة صفية بنت ثابت للبنات.



وأعرب مدير الشؤون التعليمية د.محمد كراشي عن سعادته لدعم وزارة التربية لمثل هذه الفعاليات والأنشطة، وعلى الجهود المبذولة من قبل جميع الإدارات المدرسية والمعلمين والمعلمات على تحفيزهم وتشجعيهم للطلبة والطالبات من أجل المشاركة في المسابقات المحلية والدولية والتي بدورها تسهم في تطوير وتنمية مهاراتهم وقدراتهم التعليمية.