أطلق المركز الوطني للأمن السيبراني فعاليات مؤتمر «سايبر فيرست» بالتعاون مع الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات، ويهدف إلى بحث آخر المستجدات لتعزيز أمن وحماية البيئة الرقمية من التهديدات والهجمات السيبرانية.



وقالت نائب رئيس المركز لشؤون الحوكمة وإدارة المخاطر بالتكليف طيبة القبندي، في كلمة بافتتاح المؤتمر، إن هذا التجمع يهدف إلى تبادل الخبرات وبحث آخر مستجدات حماية البيئة الرقمية من التهديدات التي تتطور سريعا.



وأكدت القبندي أن هذا المؤتمر مكان لتجمع أصحاب الأعمال والمختصين ومن لديهم الاهتمام بمجالات الأمن السيبراني، موضحة أن المركز يعمل على بناء منظومة فعالة لحماية الفضاء السيبراني بالتعاون مع الجهات المحلية والدولية المعنية لخلق بيئة رقمية آمنة تعزز التنمية والازدهار والاقتصاد الرقمي مع الحفاظ على ثقة المشغلين والمستخدمين لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وأعربت عن تمنياتها أن يكون هذا المؤتمر انطلاقة لمزيد من اللقاءات والفعاليات التي تهتم بمجالات الأمن السيبراني العديدة والمختلفة.



وشارك في المؤتمر نائب رئيس المركز الوطني للأمن السيبراني لشؤون العمليات بالتكليف م.مشعل الزايد في الحلقة النقاشية الاولى التي دار موضوعها حول استراتيجية الكويت الوطنية للأمن السيبراني والتحول الرقمي ودور الحكومة في وضع الأطر والأسس وتأمين البنية التحتية الحيوية والاصول الرقمية لتحقيق النمو الاقتصادي وضمان استدامة البيئة الرقمية وقدرتها على مواجهة التهديدات السيبرانية.



كما افتتح على هامش المؤتمر معرض المؤسسات والهيئات والشركات المشاركة، حيث عرضت من خلاله العديد المنتجات الحديثة والابتكارات والبرامج والتجارب التي من شأنها تعزيز التبادل والمعرفة في أحدث ما توصلت إليه تلك الجهات في مجالات الأمن السيبراني.















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