

تلقى سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد - حفظه الله - رسالة تهنئة من سمو الشيخ د.محمد الصباح أعرب فيها سموه عن أصدق التبريكات وأسمى آيات التهاني بمناسبة صدور الأمر الأميري بتزكية سموه وليا للعهد من قبل صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد - حفظه الله ورعاه.



وقد بعث سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد - حفظه الله - رسالة شكر جوابية لأخيه سمو الشيخ د.محمد الصباح عبر فيها سموه عن خالص شكره لسموه على ما أعرب عنه من خالص التهاني وصادق التمنيات بهذه المناسبة مقدرا سموه مشاعر الولاء والمحبة، سائلا الله العلي القدير أن يوفق الجميع ويسدد الخطى لما فيه خير الوطن ورفعته وأن يديم على الجميع موفور الصحة وتمام العافية تحت ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، حفظه الله ورعاه.