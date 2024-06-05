عثر زوجان من مدينة نيويورك على أكثر مما توقعا بكثير أثناء عملية «صيد بالمغناطيس» في بحيرة محلية. وتمكن جيمس كين وباربي أغوستيني من العثور على خزنة تحتوي على 100 ألف دولار نقدا!



وكان الزوجان يصطادان كالمعتاد في بحيرة محلية في 31 مايو الفائت عندما اصطاد مغناطيسهما شيئا غير متوقع وهو عبارة عن خزنة حديدية، وبعد سحبها من الماء، تمكن الزوجان من فتحها ليكتشفا كنزا حقيقيا، حزما من أوراق 100 دولار، على الرغم من تضرر بعضها بسبب الماء، وفق ما نقلت «العربية.نت» عن صحيفة «ديلي تليغراف» البريطانية. واتصل كين وزوجته بقسم شرطة نيويورك للإبلاغ عن اكتشافهما، حيث أكد لهما عدم وجود أي جريمة مرتبطة بالنقود وعدم إمكانية تحديد المالك الأصلي للخزنة، مما يعني أنهما سيحتفظان بالمال!



ولم يحدد الزوجان بعد كيفية إنفاق المال، لكنهما أكدا أنهما سيتقاسمانه بالتساوي.