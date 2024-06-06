تخطط مجموعة من المستثمرين مدعومين من قبل شركتي «بلاك روك» و«Citadel Securities»، لإنشاء بورصة لتداول الأسهم في ولاية تكساس لتنافس بورصتي «نيويورك» و«ناسداك»، بحسب ما ذكرته صحيفة «وول ستريت».



ونقلت الصحيفة عن الرئيس التنفيذي للسوق المقترحة، جيمس لي، أن بورصة تكساس تخطط لتقديم طلب التسجيل لهيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية في وقت لاحق هذا العام. وجمعت بورصة «TXSE» ـ كما تم التعريف عنها ـ تمويلا من المستثمرين بـ120 مليون دولار للبدء في إجراءات تدشين البورصة، وتستهدف الحصول على إعفاء من زيادة شروط الامتثال وتكاليفها مقارنة مع بورصتي «نيويورك» و«ناسداك». يشار إلى أن صندوق «آي شيرز بيتكوين تراست ـ iShares Bitcoin Trust» التابع لشركة «بلاك روك ـ BlackRock» يعد أكبر صندوق متداول «ETF» يستثمر في عملة البيتكوين المشفرة على مستوى العالم، متجاوزا نظيره الخاص بشركة «غراي سكل ـ Grayscale».