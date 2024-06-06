

في بادرة هي الأولى من نوعها بالقطاع الخاص لتثقيف وتوعية المواطنين في مجال البناء، وفي إطار دورهما المتميز بمجال المسؤولية المجتمعية، وتعزيزا لثقافة البناء في الكويت وتوعية للمواطنين، وقعت شركتي «مستشار البناء للمقاولات» و«أسمنت الكويت» اتفاقية شراكة استراتيجية بينهما تستهدف في أحد جوانبها العمل على تثقيف المجتمع من الملاك والمقبلين على البناء بأهمية ثقافة الجودة في التنفيذ.



وفي هذا السياق قال الرئيس التنفيذي بشركة مستشار البناء عبدالله الحمد إن هناك الكثير من القضايا التوعوية الواجب تثقيف الجمهور بها، والعمل على تعزيز ثقافة البناء لديهم بعيدا عن ارتجالية الاختيارات للمقاولين عند البناء في كل المراحل المتعلقة ببناء البيت بدءا من التصميم حتى المراحل النهائية للتشطيب.



وأوضح الحمد أن من بين الأسباب الرئيسية لاختيار شركة أسمنت الكويت ما تميزت به من تاريخ حافل من الإنجازات وتقديم مواصفات عالمية، بالإضافة إلى ما تتميز به من دقة عالية في المواعيد والحرص على الالتزام في المواد التي يتم استخدامها، بالإضافة إلى فحص المواد والخرسانات لتقديم الأفضل.



وشدد الحمد على أن مستشار البناء تؤمن بشدة بأن النجاح يبدأ وينتهي في قطاع المقاولات من الالتزام بالمواعيد والدقة في التنفيذ والسعي بجدية نحو تقديم أفضل خدمة للعملاء وتقديم الإرشادات والنصائح وخلق علاقة تفاعلية بين العميل والشركة ومباشرة الأعمال وفق الآليات المتفق عليها مع الملاك، مع تقديم خطط متكاملة للعملاء المقبلين على بناء بيت العمر وفق احتياجاتهم ومتطلباتهم وبما يحقق لهم عنصر الأمان والاستدامة لهم ولأولادهم.



من جانبه، قال نائب الرئيس التنفيذي للمبيعات والأقسام المساندة في شركة أسمنت الكويت علي الفضالة إن اتفاقية الشراكة الإستراتيجية والتعاون المشترك بين شركتي مستشار البناء وأسمنت الكويت دليل اهتمام بالغ بأهمية تثقيف وتوعية المجتمع بأهمية الجودة والالتزام بالمواعيد ومواصفات البناء، كون «مستشار البناء» يعمل تحت إدارة كويتية خالصة وذات مصداقية وشفافية في التعامل وجودة الأداء، وهو ما ينطبق على أيضا على أسمنت الكويت. وأضاف أن الشراكة الإستراتيجية مع «مستشار البناء» تعمل على تعزيز العمل المهني الممتاز وإظهار الجانب الجيد من عمليات التنفيذ الحقيقية للمشاريع بكافة أنواعها، مضيفا أن قطاع المقاولات يعاني من تواجد بعض الكيانات التي تسيء له وللعاملين بأمانة وشرف لخدمة المواطنين ملاك العقارات أو المقبلين على بناء بيت العمر، الأمر الذي يستلزم تكاتف الشركات العاملة في قطاع المقاولات لنشر ثقافة التنوير بين أفراد المجتمع.



وبين أن الشراكة مع «مستشار البناء» أصدق تعبير على هذه المعاني وتدفع بتطوير قطاع المقاولات والشركات العاملة فيه قدما نحو التطور، مشيرا إلى أن الشراكة الاستراتيجية، تأتي بسبب الالتزام الكبير في التنفيذ لدى شركة «مستشار البناء» من خلال جودتها العالية والسرعة في الإنجاز والتزامهم بالضوابط الفنية، مبينا أن مستشار البناء اختارت شركة أسمنت الكويت كشريك إستراتيجي.



وبين أن «أسمنت الكويت» قامت باختيار «مستشار البناء» كونها من الشركات ذات السجل الحافل والسمعة الطيبة، منوها إلى أن «أسمنت الكويت» تعد من الشركات ذات التاريخ المشرف في مجال المواد الانشائية والخرسانية الممتازة بشهادة العديد من الجهات الحكومية والخاصة، حيث تعمل بكل جهد لخدمة المجتمع والمواطن من خلال جودة عالية وتشديد في مواصفات المواد المستخدمة.