

بدأت الفنانة منة فضالي تصوير مسلسلها الجديد «أزمة ثقة»، الذي يشاركها بطولته كل من نجلاء بدر وهاني عادل. وأعلنت منة بدء التصوير من خلال مشاركتها صورتين من كواليس العمل عبر حسابها الرسمي بـ «انستغرام»، وعلقت: «بسم الله توكلنا على الله، مسلسل أزمة ثقة»، كاشفة عن أن المسلسل من تأليف أحمد صبحي، وإخراج وائل فهمي عبدالحميد، وتفاعل الجمهور معها، متمنين لها النجاح الدائم في جميع أعمالها.



ويتكون «أزمة ثقة» من 15 حلقة، فيما تدور أحداثه في إطار مليء بالتشويق حول صراع الإخوة على المال، إذ تظهر منة وملك زاهر ونجلاء بدر في دور شقيقات، تؤدي بهن الأحداث الى كثير من الأزمات والمصاعب، حيث تتهم فضالي خلال الأحداث، بحسب موقع «نواعم»، بارتكاب جريمة قتل غير عادية، وتسعى جاهدة لإثبات براءتها.



أما على صعيد السينما، فتنتظر منة عرض فيلمها الجديد «في القلب»، الذي يناقش قصة امرأة خضعت لعملية جراحية، نقل على أثرها قلب امرأة متوفاة إلى جسدها، ثم تلحظ انجذابها نحو رجل أعمال ثري، لتكتشف لاحقا أنها تحمل قلب زوجته السابقة الراحلة. ويشارك في بطولة الفيلم إلى جانب فضالي كل من: خالد سليم، نسرين طافش، هالة فاخر، سوسن بدر، محمد عز، إنجي كيوان وغيرهم، وهو من إخراج مرقس عادل.



فيما يعد مسلسل «كوبرا» آخر الأعمال التي شاركت بها منة فضالي، إذ أدت شخصية «حنان»، وتقاسمت بطولته إلى جانب: محمد إمام، علاء مرسي، هشام إسماعيل، وغيرهم.