عبدالعزيز الفضلي



نجحت الإجراءات التي اتخذتها وزارة التربية في الحفاظ على سرية الاختبارات، وذلك بعد أن وضعت خطة متكاملة لعبور أزمة التسريب، وسارت الأمور على ما يرام في امتحانات أمس، حيث أدى طلبة القسم الأدبي اختبار مادة الفلسفة بينما قدم طلبة العلمي امتحان مادة الأحياء وسط بكل أريحية.



وكشفت مصادر تربوية مطلعة لـ «الأنباء» عن أن جميع قياديي ومسؤولي التربية بذلوا جهودا كبيرة للوصول بعملية الاختبارات إلى بر الأمان، مشيرة إلى ان وكيل التعليم العام منصور الظفيري بدأ يومه أمس بعد قرار تكليفه بقطاع التعليم العام بجولة على عدد من المدارس اطمأن خلالها على سير الامتحانات فيها.



وأوضحت المصادر أن تغيير الامتحانات والتشدد في الاجراءات كان لهما دور كبير في نجاح العملية، مشيرة إلى ان فكرة إشراف مديري عموم المناطق التعليمية على تسليم صناديق الامتحانات في وقت مبكر من صباح أمس كانت ناجحة بكل المقاييس، والتي أتت بتعليمات من وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د عادل العدواني ووكيل الوزارة منصور الديحاني.



من جهتها، قالت رئيسة لجنة ثانوية جمانة بنت أبي طالب نعيمة العنزي إن إدارة المدرسة حرصت على الاستعداد والتجهيز مسبقا لفترة الامتحانات لتقديم الدعم النفسي للطالبات وتوفير كل سبل الراحة في قاعات الامتحان، بالإضافة إلى تزويد اللجان بكل النظم واللوائح والتأكد من جميع الإجراءات، مشيرة الى أنه تم التعاون مع الجمعيات التعاونية لتوفير وجبات خفيفة للطالبات، كما تم توفير ممرضة في حال وجود أي حالات طارئة.



وذكرت العنزي أن عدد اللجان كان 4 لجان لطالبات الصف العلمي و4 لجان لطالبات الصف الأدبي، بالإضافة إلى لجنة رئيسية واحدة لطلبة صعوبات التعلم وعدد الطالبات بلغ 74 طالبة موزعات على 53 علمي و21 أدبي، و44 طالبة لطالبات المنازل موزعات على 18 علمي و26 أدبي، متمنية لهن دوام النجاح والتوفيق.



وذكر رئيس لجنة ثانوية عبدالله الجابر الصباح والتابعة لمنطقة العاصمة التعليمية مطرب العراك أن لجان الامتحان شملت 3 لجان رئيسية ولجنة واحدة خاصة أما عن أعداد الطلبة الإجمالي فهو 132 من القسم الأدبي وشمل 48 طالبا والقسم العلمي شمل 84 طالبا.



وأكد العراك ان سير الامتحان داخل اللجان كان سلسا وهادئا وتم الاطمئنان على الطلبة، موضحا أن وزارة التربية حريصة دائما على تطبيق اللوائح والنظم لضمان جودة التعليم وسير العملية التعليمية، متمنيا التوفيق والسداد لأبنائنا الطلبة.



نقل الحمدان لأنشطة العاصمة



أصدر وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د. عادل العدواني قرارا يقضي بنقل مدير إدارة المناهج أنوار الحمدان إلى منطقة العاصمة مديرا لإدارة الأنشطة التربوية.‫



الوزير يشكر الطالبة



وجه وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي رسالة شكر للطالبة عائشة المطيري التي ساهمت في كشفت واقعة تسريب الاختبارات.